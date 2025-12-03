Fina (60): "Mi oficio es la pescadería, me viene de herencia de mi abuela, de mi madre y de mi bisabuela, pero por un problema en la espalda entré en este centro especial"

Fina, una oyente de 60 años, ha compartido su sorprendente historia en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo'. Aunque su tradición familiar es la pescadería, un problema de espalda la llevó a un trabajo crucial que afecta a todos los hogares: fabricar los automáticos de las instalaciones eléctricas. "Mi oficio es la pescadería, me viene de herencia de mi abuela, de mi madre y de mi bisabuela", explicó Fina al inicio de su relato, dejando clara la profunda transformación de su vida laboral.

Una pieza clave en cada hogar

Fina trabaja para una empresa francesa que exporta sus productos hasta Arabia Saudita y por toda Europa. Su labor consiste en montar una pieza que todos tenemos en casa: los interruptores automáticos del cuadro eléctrico. "Cuando a ti se te va la luz, tú levantas una palanquita, ¿no? Esa palanquita lleva un automático, y eso es lo que yo monto", detalló la oyente sobre su precisa y fundamental tarea diaria.

Alamy Stock Photo Interruptores de caja de fusibles de disyuntores eléctricos

La seguridad es primordial en su puesto, ya que un montaje defectuoso podría tener graves consecuencias. "Lo tomamos muy en serio porque puede producir un incendio si no está bien montado", ha señalado Fina durante su intervención en COPE. Estos dispositivos, que han sustituido a los antiguos "plomos", son, según sus palabras, la pieza fundamental a partir de la cual "se da la luz a una casa", y sin la cual la instalación no funcionaría.

Lo tenemos en casa y cuando se va la luz y lo subes, no piensas lo que hay detrás de eso" Fina Ponedora de Calles

Tal y como ha reconocido la propia Fina, es una de esas labores cotidianas que pasan desapercibidas para la mayoría. "Lo tenemos en casa y cuando se va la luz y lo subes, no piensas lo que hay detrás de eso", reflexiona sobre la importancia de un componente que garantiza no solo el suministro, sino también la protección de toda la instalación eléctrica del hogar. Su historia es un ejemplo de cómo la vida puede dar un giro, una reinvención laboral que recuerda a la de otros profesionales que han encontrado una nueva vocación compatible con su pensión.

Un giro por prescripción médica

El camino de Fina hasta esta fábrica de Valencia es una historia de resiliencia y adaptación. "Esto es un centro especial para personas que no pueden trabajar en sus oficios normales", relata. Un problema en la espalda que requirió una operación la apartó de la pescadería, el oficio que heredó de tres generaciones de su familia. Gracias a esta oportunidad, ahora tiene un puesto con "condiciones especiales de poder estar sentados, de adaptadas a nosotros".

A mí aún me queda todavía de poner calles" Fina Ponedora de Calles

Con 60 años que cumplirá en febrero, Fina mantiene una exigente rutina con turnos rotativos de mañana y tarde. Mientras su marido ya disfruta de la jubilación, ella, nueve años más joven, tiene claro que su etapa laboral no ha terminado: "A mí aún me queda todavía de poner calles", afirma con energía. Esta situación pone de manifiesto el interés por conocer el cambio para jubilados que quieran seguir trabajando, y de cara al futuro, podrá usar el simulador de la Seguridad Social para saber la pensión que le corresponde.