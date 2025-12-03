Cómo los grupos terroristas captan a jóvenes españoles: "Cada vez hay más mujeres, sobre todo en el yihadismo, despierta menos sospechas"

La radicalización entre los jóvenes se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para la seguridad en España. El programa 'La Linterna' de COPE, dirigido por Expósito, ha analizado en profundidad este fenómeno con la ayuda del periodista de ABC, Pablo Muñoz, y Manuel Torres, catedrático de Ciencias Políticas y experto en terrorismo. En el espacio se han detallado las claves de un problema creciente que abarca desde el yihadismo hasta el supremacismo blanco.

The Base, la amenaza supremacista llega a España

Recientemente, la Policía Nacional ha desarticulado en Castellón la primera célula terrorista de carácter 'aceleracionista' en España. Este movimiento supremacista considera que Occidente ha llegado a su máxima degeneración por el multiculturalismo y la inmigración masiva. Su objetivo es acelerar el colapso de las sociedades occidentales a través del terrorismo. Uno de los inspectores de la Comisaría General de Información ha explicado que la organización, denominada 'The Base', ya se encontraba en una fase avanzada.

Según el inspector, el grupo "había alcanzado un alto grado de radicalización, ya se habían hecho acopio de diversos tipos de armas, y hace un mes, el líder internacional de la célula ya había dado directrices de hacer como lo denominaban ataques selectivos". Estos individuos habían realizado entrenamientos tácticos con técnicas y material paramilitar en zonas abandonadas.

Pablo Muñoz, periodista de ABC, ha detallado el perfil de los captados por estas redes neonazis. Suelen ser "personas jóvenes que ya tienen un recorrido detrás dentro del movimiento de la ultraderecha" y que dan el salto a una entidad más violenta. Se trata de individuos solitarios, poco integrados y con trabajos precarios, que ven en 'The Base' una hermandad. La organización, fundada en Estados Unidos y cuyo líder se cree que reside en Rusia, es considerada la segunda mayor amenaza terrorista mundial solo por detrás del yihadismo.

El rejuvenecimiento del yihadismo

En paralelo a la amenaza supremacista, España está batiendo récords en detenidos por terrorismo yihadista, alcanzando las cifras más altas desde el 11M. Un dato alarmante es que el 40% de los detenidos tenían menos de 25 años, lo que revela un claro rejuvenecimiento en los procesos de radicalización. Un ejemplo reciente es el suceso de Vallecas, donde un individuo radicalizado que portaba un cuchillo de grandes dimensiones fue neutralizado por la policía tras atacar a varias personas al grito de "Alá es grande".

El perfil del joven captado por el yihadismo es similar al del neonazi en su vertiente online: personas desarraigadas y solitarias. Sin embargo, Pablo Muñoz ha señalado una particularidad en el ámbito yihadista: el papel de la mujer. "Hay muchas chicas", ha afirmado, explicando que existe una base doctrinal de líderes religiosos que defienden su uso en la yihad porque "la mujer despierta muchas menos sospechas en el enemigo", especialmente si son menores.

El perfil psicológico y la captación online

La captación se produce principalmente a través de internet, donde los jóvenes más vulnerables son un blanco fácil. La neuropsicóloga Aurora García Moreno ha explicado que son especialmente sensibles aquellos que provienen de familias desestructuradas, con problemas económicos o desligados del entorno escolar. Estos jóvenes "encuentran ahí un refugio, se sienten como parte de algo", cubriendo así su soledad y su necesidad de sensaciones nuevas y gratificación inmediata.

"Hay que educar en el amor, empezando por el amor a uno mismo"

Manuel Torres, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, ha advertido de que, aunque la propaganda en internet es un factor clave, no es la única explicación al rejuvenecimiento del fenómeno. Según el experto, el ciberespacio "pone en relación a individuos que, aunque son marginales en su entorno, se suman a comunidades de miles de personas que piensan igual que ellos y que reafirman sus creencias". Sin embargo, Torres ha querido destacar la labor de las fuerzas de seguridad: si el terrorismo no nos golpea más a menudo, es gracias a su "acción permanente" que desbarata complots y neutraliza a individuos peligrosos.