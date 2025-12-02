Pilar García de la Granja avisa sobre los precios en diciembre: "Cada familia se gastará de media 1.300 euros, por encima del Salario Mínimo, y la causa es la facilidad para pedir crédito"

La petición de crédito al consumo por parte de las familias ha alcanzado niveles no vistos desde la crisis del COVID. Así lo ha explicado Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', donde ha analizado junto a Jorge Bustos el notable incremento de este tipo de financiación. Según datos del Banco de España, el crédito al consumo ha aumentado hasta los 113.000 millones de euros, un 4% más solo en el mes de octubre, lo que significa que gran parte de nuestra riqueza y del crecimiento económico lo están financiando las familias con el gasto.

El consumo y las hipotecas, motores del crédito

Pilar García de la Granja ha diferenciado dos grandes motores en este crecimiento. Por un lado, el crédito destinado a hipotecas, que se ha incrementado algo más del 3% en tasa interanual hasta alcanzar los 512.000 millones de euros. Por otro, y el que considera "el más preocupante", es el crédito que "se destina al consumo que va a la compra desde un coche hasta un electrodoméstico o para gastos de ocio".

La economista ha citado a María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, quien asegura que "hay 2 tipos de familias en estos momentos en España". Según Fernández, están "las que no pueden adquirir determinados bienes, piden créditos para todos, se lo gastan todos sin capacidad de ahorro al mes, y quienes tienen buenas expectativas y deciden endeudarse para comprar algo de consumo duradero, por ejemplo, un coche".

Hay 2 tipos de familias, las que piden créditos para todo y las que se endeudan para bienes duraderos" María Jesús Fernández Economista de Funcas

Riesgo de sobreendeudamiento en Navidad

Los expertos ya alertan del peligro del endeudamiento durante estas navidades. El gasto medio por familia se situará en los 1.300 euros, una cifra superior al salario mínimo interprofesional y un 20% más que el año pasado. García de la Granja ha señalado que la causa principal es "la inflación, pero también en la facilidad para pedir esos créditos rápidos".

Europa Press Escaparate de Black Friday

Ante esta situación, los especialistas recomiendan pagar en efectivo para controlar mejor el gasto. El objetivo es evitar verse "arrastrado todo el año siguiente pagando las deudas". En este sentido, un estudio de Racing citado por la periodista revela un dato preocupante: el año pasado, cuatro millones de españoles estuvieron "pagando la fiesta de la Navidad" hasta el verano. "Vamos, que la cuesta de enero puede convertirse en la cuesta del Himalaya", ha sentenciado García de la Granja, llamando a disfrutar de las fiestas con "alegría, pero también con prudencia" y, sobre todo, "con control".