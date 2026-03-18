Pilar García de la Granja, experta económica: "El precio de los huevos en las últimas tres semanas se ha disparado un 30 por ciento, en el último año un 98 y pico, es que ya somos todos más pobres"

El precio de los huevos se ha convertido en el principal exponente de la inflación en la cesta de la compra. Según los últimos datos, este producto básico es el que más se ha encarecido en la comparativa anual del IPC, una situación que, como se ha analizado en COPE, ha transformado un alimento cotidiano en un indicador de la pérdida de poder adquisitivo.

La experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha dado la voz de alarma durante su intervención en el programa 'La Linterna'. En su sección 'Clases de Economía de La Linterna' con Expósito, la periodista ha expuesto la crudeza de los datos: "El precio de los huevos en las últimas tres semanas se ha disparado un 30 por ciento, en el último año un 98 y pico". Su conclusión es demoledora: "es que ya somos todos más pobres".

El drama de la hostelería: tortillas un 42% más caras

Este impacto es especialmente visible en el sector de la hostelería. Un ejemplo claro es el de Manuel Hernández, propietario del bar 'La Gloria' en Montecarmelo (Madrid) y con 52 años de experiencia. Tal como explicó en 'Mediodía COPE', el encarecimiento de los huevos, que para él ha sido de un "150% en los últimos cuatro años", ha afectado directamente a su producto estrella: la tortilla de patatas.

Getty Images Pincho de Tortilla

Hernández, que sirve unas 600 tortillas al mes, se ha visto forzado a tomar una decisión drástica. "De 7 euros que teníamos la tortilla, hemos tenido que subirla a 10", ha confesado. Este aumento del 42% es una medida que ha tomado a regañadientes, por temor a disuadir a la clientela. Asegura que no puede subir más el precio, aunque el coste real lo situaría en "12 o 13 euros", porque entonces "la gente no la compra".

De 7 euros que teníamos la tortilla, hemos tenido que subirla a 10"

Una subida que no tiene fin

La situación, lejos de estabilizarse, empeora. Hernández ha revelado que la reciente crisis bélica en Irán ha provocado una nueva subida de 3 euros por caja de huevos en solo dos semanas, lo que supone un encarecimiento de "unos 20 o 30 céntimos por docena". Su proveedor ya le ha advertido que "van a subir más" por el aumento de costes como la energía y el combustible, una problemática que, como denuncian los ganaderos, se ve agravada por la especulación.

Ya somos todos más pobres"

Esta escalada de precios ya tiene efectos directos en el consumo. El propietario de 'La Gloria' ha confirmado que "se ha notado" que la gente "encarga menos tortilla". Estima que si aplicara el precio justo por los costes actuales, las ventas podrían caer "un 20 o 30% seguramente".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de varios huevos recién lavados

La crisis ahoga a los bares de Madrid

El problema trasciende el precio de los huevos. El hostelero ha afirmado que los costes generales de su negocio se han incrementado en "un 30 o 30 y tanto por 100" en el último año, sin que los ingresos hayan seguido el mismo ritmo. Para Hernández, gracias a su clientela fija, el simple hecho de mantener la facturación actual "ya es un triunfo".

El testimonio de Manuel Hernández es un reflejo de una crisis más amplia en el sector. "Aquí está cerrando muchos bares", ha lamentado. En su barrio, de unos 80 establecimientos que había, ya hay "12 o más que se traspasan", una cifra que ilustra la difícil situación que atraviesa la hostelería en Madrid.