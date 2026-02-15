Pilar García de la Granja, experta económica: "Hay muchas personas que se quedan en el paro o que llegan de otros países y crean empresitas, estamos hablando de comercios"

La economía española presenta una realidad de luces y sombras en cuanto a su tejido empresarial. Durante el programa 'La Linterna', en el espacio Clases de Economía, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado los últimos datos: España cerró 2025 con casi 126.000 nuevos negocios, alcanzando máximos de 2007. Sin embargo, la cara B de esta cifra es que más de 26.000 empresas echaron el cierre, el segundo peor dato de la serie histórica.

El perfil del nuevo empresario

Detrás de las cifras, según ha explicado la experta, se esconde un fenómeno de autoempleo y supervivencia. "Hay muchas personas que se quedan en el paro o que llegan de otros países y crean empresitas, estamos hablando de comercios", ha detallado García de la Granja. Se trata, en muchos casos, de autónomos societarios que contratan a una o dos personas, con una notable presencia de mujeres emprendedoras que ven en la creación de su propio negocio una salida laboral, convirtiéndose en el motor económico de España.

Hay muchas personas que se quedan en el paro o que llegan de otros países y crean empresitas"

El paro tiene canas: casi la mitad de los desempleados supera los 50 años

Una desaceleración preocupante

A pesar del buen dato de creación de empresas, con un aumento de casi un 8% respecto a 2024, este repunte es inferior al 9% de los dos ejercicios anteriores. Pilar García de la Granja ha alertado sobre la desaceleración: "El problema es la desaceleración tanto en la creación de nuevas empresas [...] como que también se está destruyendo de una manera mucho más acelerada". Este contexto se produce mientras el Gobierno sigue recaudando y la población activa no deja de crecer.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan esta tendencia. Las disoluciones aumentaron casi un 4% y solo en diciembre se registraron 120 disoluciones diarias, la peor cuota para este mes de toda la serie histórica. Por territorios, Madrid, Cataluña y Andalucía lideraron la creación de empresas el año pasado, principalmente en el sector inmobiliario, financiero y de seguros, aunque también en otros formatos comerciales como las tiendas inteligentes en España.