De la Fuente, ante un periodista del Espanyol que le 'buscó' con una pregunta sobre el debut de Joan García con España en Cornellá: "Se contesta por sí misma"

La rueda de prensa de Luis de la Fuente posterior al partido amistoso de la selección española frente a Egipto ha momento de tensión. El seleccionador ha tenido un rifirrafe con un periodista a cuenta del debut del portero Joan García, exjugador del RCD Espanyol.

La cláusula de la discordia

El origen del conflicto se remonta a una cláusula en el contrato de Joan García con el club perico. Dicha cláusula estipulaba que el coste de su rescisión aumentaría en 5 millones de euros si debutaba con la selección española absoluta, un hecho que no se produjo mientras De la Fuente no lo convocó.

Acusado de 'burla' a la afición

El periodista Francesc Vía, del portal especializado en el Espanyol 'La Grada', ha sido el encargado de interpelar directamente al técnico. Vía ha calificado la decisión de hacer debutar al portero como una burla para los seguidores blanquiazules, especialmente tras convocar a cuatro porteros para dos amistosos. “Para mucha gente usted se ha burlado de la afición del español, es una burla para mucha gente lo que usted ha hecho”, le ha espetado.

La tajante respuesta del seleccionador

La reacción de Luis de la Fuente ha sido tajante, negándose a entrar en la polémica y visiblemente molesto. “De verdad, es que no te voy a contestar”, ha afirmado el seleccionador. Ante la insistencia del periodista, De la Fuente ha zanjado el tema con un “se contesta por sí misma la pregunta” antes de pedir pasar a otra cuestión.