Luisa González, anestesista y experta en ética médica: "Tenemos una medicina avanzada para poder tratarlo casi todo y cuidar en todos los casos, pero los cuidados no están estructurados ni al alcance de todos"

El reciente caso de la eutanasia de Noelia Castillo ha reabierto el debate en la sociedad española. En 'La Tarde' de COPE, la doctora Luisa González, anestesista y experta en ética médica, ha expresado su total impotencia y ha criticado con dureza la ley, asegurando que se ha dejado "a la deriva a los más vulnerables en un abandono terapéutico absoluto".

Para la doctora, ante la desesperación y el sufrimiento, la única 'salida' que se da es la muerte en lugar de una oportunidad de recuperación.

González ha descrito el procedimiento como "una inyección letal en toda regla", un coma inducido del que el paciente no va a salir. Según la experta, el caso de Noelia es un "fracaso del sistema" y ha lamentado que se haya criticado a su padre por intentar buscar otras vías.

"He estado sufriendo por ver una sociedad que daba completamente por hecho que esta chica no merecía vivir, no merecía otro tipo de terapia", ha afirmado la anestesista.

Matar es impropio de la medicina y nos han nombrado verdugos a los médicos" Luisa González, Anestesista y experta en ética médica

La experta en ética ha utilizado una poderosa metáfora para ilustrar la contradicción de la situación, afirmando que "nadie habría empujado a Noelia en ese quinto piso" cuando intentó suicidarse. Sin embargo, socialmente se percibe de forma muy distinta la muerte administrada por un médico en una cama de hospital.

"Es la misma muerte", ha sentenciado, y ha añadido: "Matar es impropio de la medicina y nos han nombrado verdugos a los médicos", destacando que existen avances para tratar y cuidar en casi todos los casos.

Una ley aprobada sin consenso

Luisa González también ha calificado de "tramposo" el momento en que se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) en 2021, en plena pandemia. Ha denunciado que la norma se tramitó de forma "completamente clandestina", sin los controles parlamentarios habituales y sin permitir que "ni un solo médico pudiera opinar".

Según ella, fue una "ley ideológica e ideologizante que no obedecía a ningún tipo de demanda social", impuesta para instalar la "cultura de muerte" en la sociedad. "Es un tema muy poliédrico, yo diría que es una estrella de 5 puntas, donde la primera es la persona, pero la segunda es la sociedad que ha mirado una ejecución pública".

La doctora ha advertido de que la ley es un "cajón desastre en el que cabe casi todo". Ha recordado que en países como Bélgica, Holanda y Luxemburgo, con más de dos décadas de leyes similares, ya se aplica la eutanasia a menores y a personas con enfermedades psiquiátricas, algo que podría ocurrir en España.

El contrapunto de Judith: la vida tras pedir la muerte

La historia de Judith Rivero, de 28 años, ofrece una cara muy distinta de la misma moneda. Su testimonio, compartido por ella misma este martes en 'Herrera en COPE', es el de una joven que también pidió la eutanasia en su mente tras un intento de suicidio a los 19 años que la dejó con cuatro vértebras rotas y postrada en una cama sin saber si volvería a andar. Una infancia rota y el acoso escolar la llevaron a un límite donde la muerte parecía la única salida.

En su momento más oscuro, Judith se preguntó qué sentido tenía seguir viviendo. "Creía que lo único que me podía aliviar era la eutanasia, pero menos mal que no lo hice, porque hubiera sido un gran fracaso terminar así", ha confesado. A diferencia de Noelia, la ley no estaba aprobada y encontró ayuda en una psicóloga del Institut Guttmann que se convirtió en su "ángel".

Hoy, su vida es radicalmente distinta: está casada, embarazada de cuatro meses y ha aprendido a gestionar las dificultades con una nueva perspectiva. Su historia es un relato de esperanza y de segundas oportunidades, un recordatorio de que, como dice, "tantas veces ese sufrimiento ha dado fruto y ha edificado la gran mujer que a día de hoy soy".

España, a la cola en cuidados paliativos

El debate ha puesto de manifiesto una alarmante realidad: España es uno de los cuatro países de la Unión Europea con una ley de eutanasia aprobada, pero se encuentra a la cola en cuidados paliativos.

Se estima que cada año, al menos 70.000 enfermos mueren sin recibir cuidados de calidad, una carencia que subraya la idea de "abandono" que denuncian expertos como la doctora González.