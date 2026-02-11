"El gobierno, recaudando, incrementa su beneficio a doble dígito, ni las grandes del IBEX, como no te reducen la subida de precios en el IRPF, pues tú pagas más"

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha confirmado que el Gobierno elevó la recaudación tributaria casi un 10% el año pasado. Un dato analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el director, Ángel Expósito, y la experta económica y directora de 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja, han desgranado las claves de este incremento.

García de la Granja ha destacado que el Ejecutivo está "incrementando su beneficio a doble dígito", un rendimiento que, según ella, "ni las grandes del IBEX" alcanzan. Además, ha subrayado que este aumento no es puntual, sino que se trata de un "10% acumulado" que se suma a las subidas registradas "desde el año 22".

Las claves del aumento recaudatorio

La primera causa de este fenómeno, según la experta, es "la no deflagración de la inflación en el IRPF". Al no ajustar las retenciones a la subida de precios, los contribuyentes pagan más. "Como no nos reducen la subida de los precios en el IRPF, no te lo reducen, pues tú pagas más", ha explicado, una situación que afecta directamente al poder adquisitivo de los ciudadanos y a la forma en que Hacienda reduce con el IRPF la revalorización de las pensiones.

En segundo lugar, el incremento exponencial de la recaudación por el IVA ha sido un factor decisivo. La subida generalizada de los precios en bienes y productos ha disparado los ingresos por este impuesto. A esto se suma también la recaudación por el Impuesto de Sociedades, consolidando un panorama de ingresos récord para el Estado, que también ha elevado la tributación sobre el ahorro.

La directora de 'Mediodía COPE' ha calificado el dato como "una burrada" y ha vuelto a insistir en la comparación con el sector privado: "Doble dígito, ni las empresas del IBEX 35". Esta afirmación resalta la magnitud del crecimiento de los ingresos fiscales, donde la carga sobre los contribuyentes aumenta por vías indirectas como la falta de actualización del IRPF, medida que afecta a colectivos como los camioneros que solicitan la actualización de sus dietas.

Luz y sombra en el tejido empresarial

A pesar del complejo panorama fiscal, el tejido empresarial español muestra señales contradictorias. El año 2025 cerró con la mayor cifra de creación de empresas de los últimos años, alcanzando las 127.000 nuevas sociedades. Sin embargo, este dato positivo se ve matizado por el aumento de las disoluciones, que crecieron casi un 4% respecto a 2024 y sumaron un total de 26.000.