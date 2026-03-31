Génesis Dávila, abogada presente en el juicio a Maduro: "Se ha dado cuenta de que está ante un proceso penal que no está por encima de la ley, y que está sometido a la justicia"

Simpatizantes del chavismo reaccionaron durante la segunda audiencia de Maduro y Flores desarrollada en Nueva York, pidiendo justicia y la liberación para la pareja. EFE/ Miguel Gutiérrez

La segunda comparecencia de Nicolás Maduro ante un juez de Nueva York por cargos de narcotráfico ha revelado un cambio drástico en su actitud. Mientras tanto, en España, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza al opositor Leopoldo López, a quien el régimen chavista despojó de su pasaporte en octubre de 2025.

Una testigo presencial en la audiencia de Maduro, la abogada y activista Génesis Dávila, ha relatado en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja el notable cambio del dictador.

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La soberbia del dictador, desvanecida

Génesis Dávila, presidenta de la ONG Defiende Venezuela, describió un momento "histórico para Venezuela". A diferencia de la primera audiencia, donde los presentes reportaron que Maduro actuó con "muchísima soberbia", en esta ocasión "la situación fue completamente diferente".

Según Dávila, "Maduro se vio obligado a ya no tener esta soberbia; creo que finalmente se dio cuenta de que está ante un proceso penal que no está por encima de la ley, y que finalmente está sometido a la justicia".

Finalmente se dio cuenta está ante un proceso penal que no está por encima de la ley" Génesis Dávila Presidenta de la ONG Defiende Venezuela

Durante la vista, Maduro apenas intervino, limitándose a saludar a sus abogados al entrar. Tanto él como su mujer, Cilia Flores, se sentaron separados por miembros de su equipo legal, sin cruzar miradas ni tener comunicación alguna.

La abogada destaca que el juez fue muy insistente en que no va a desestimar el caso, a pesar de un conflicto sobre el pago de los honorarios de la defensa. "Seguiremos viendo a Maduro enfrentando la justicia en los Estados Unidos", sentenció Dávila.

Leopoldo López, nuevo ciudadano español

Paralelamente, el Gobierno español ha otorgado la nacionalidad a Leopoldo López, una medida que el propio opositor calificó en su momento como "insólita", afirmando que "no hay un precedente en la historia de Venezuela, en donde un venezolano nacido en Venezuela se le haya despojado de su nacionalidad". La concesión por carta de naturaleza es una decisión discrecional del ejecutivo para casos de "circunstancias excepcionales", como el de exiliados y refugiados.

EFE Leopoldo López, opositor venezolano en el exilio

Según el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, este gesto "evidencia que el gobierno español apoya al pueblo venezolano" y es un paso más en su apuesta por "conseguir una salida genuinamente venezolana en el país". El caso de López no es único; hay más de 40 venezolanos, en su mayoría periodistas y activistas, a quienes el régimen de Maduro ha dejado sin pasaporte.

Una Venezuela maquillada

A pesar de la detención de Maduro y ciertos gestos diplomáticos de Estados Unidos, como la reapertura de su embajada en Caracas, la realidad social y económica del país sigue siendo crítica. La población enfrenta 45 días de racionamiento eléctrico y una grave crisis alimentaria. La presidenta interina, Delsy Rodríguez, ha llegado a culpar a "los rayos del sol" de los fallos en la red eléctrica, pidiendo a la ciudadanía "un plan de ahorro de energía eléctrica".

El aparato represor de el régimen de Maduro continúa en Venezuela, lamentablemente" Génesis Dávila Presidenta de la ONG Defiende Venezuela

Esta visión de una mejora superficial es compartida por Lilian Tintori, activista y esposa de Leopoldo López, quien afirmó en COPE que la narrativa del régimen se ha suavizado, pero la represión persiste. "El aparato represor del régimen de Maduro continúa en Venezuela, lamentablemente. La narrativa se ha suavizado, pero el sistema represivo, las acciones son iguales, no hay un cambio, no hay una transición real", declaró Tintori.

Para Génesis Dávila, exiliada desde hace cuatro años, ver a Maduro frente a un tribunal es un acto de justicia en nombre de las víctimas a las que representa. Aunque no se le juzgue por crímenes de lesa humanidad, considera que "la consecuencia termina siendo la misma". Verlo privado de libertad y rindiendo cuentas, concluye, marca "el comienzo del fin de la impunidad para el régimen de Nicolás Maduro".