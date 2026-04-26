El padre de un árbitro, en Tiempo de Juego: "Relajemos la situación, mi hijo salió escoltado el otro día en un partido de cadetes por la Guardia Civil"

Un oyente ha intervenido en el programa 'Tiempo de Juego' de la cadena COPE para compartir la angustiante situación que vive su hijo, un árbitro de 17 años que lleva dos años dirigiendo partidos en categorías inferiores. Su testimonio ha puesto de manifiesto la creciente tensión que se vive en el fútbol base y las consecuencias que la crispación contra el estamento arbitral tiene en los más jóvenes.

Según ha relatado el padre, la situación llegó a un punto crítico el pasado fin de semana. "Ha tenido que salir casi escoltado por la Guardia Civil, porque saltó un padre en un partido de cadetes, o sea, queriéndole agredir", ha explicado, visiblemente afectado. La gravedad del incidente ha llevado al padre a tomar una drástica decisión personal: "Yo ya ni entro a ver a mi hijo cómo arbitra, porque no quiero tener ningún problema".

El oyente ha hecho un llamamiento a la calma, dirigido especialmente a los medios de comunicación. "No digáis tanto que los árbitros son malos, se pueden equivocar o no se pueden equivocar, porque estamos crispando un poquito a la gente", ha solicitado, advirtiendo del peligro de que la situación se descontrole: "Relajemos un poco la situación, porque si no, esto se nos va a quitar de las manos".

La respuesta de Paco González

El director de 'Tiempo de Juego', Paco González, ha recogido el guante y ha mostrado su total apoyo al oyente, empatizando con la difícil labor de los colegiados en estas categorías. "Le pasa por desgracia a muchos árbitros. Y esos sí que no son culpables de nada", ha afirmado, reconociendo lo complicado que es arbitrar incluso "una pachanga entre amigos".

González ha querido diferenciar claramente la situación de los árbitros de base de la de los profesionales. Su enfado, ha dicho, se dirige a los colegiados de Primera y Segunda División que, teniendo la ayuda del VAR, mantienen errores flagrantes. "Es cuando te pones de mala leche, porque es horrible", ha confesado, criticando las decisiones incomprensibles que a veces se toman desde la sala VOR.

Hay muchos padres que se creen que tienen a Messi y son más burros que cualquiera"

El periodista ha insistido en que no se debe "extrapolar los enfados que tenemos con los árbitros profesionales" a los jóvenes que pitan en categorías sin asistencia tecnológica, quienes "merecen todo el respeto del mundo". Finalmente, González ha lanzado una dura crítica a ciertos progenitores: "Hay muchos padres que se creen que tienen a Messi, y que les va a retirar del curro, y son más burros que cualquiera".