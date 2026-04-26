La decepción de Pepe Prieto, exfutbolista del Sevilla, tras la derrota en Pamplona: "El gol en el minuto 99 ha sido muy cruel, pero no han sabido jugar los últimos minutos del partido"

Osasuna logró una victoria agónica ante el Sevilla en El Sadar (2-1) gracias a un gol de Catena en el minuto 100, culminando una remontada que desató la euforia en la grada y dejó muy tocado al conjunto andaluz, que sigue en una situación delicada.

EFE Catena celebra el gol de la victoria de Osasuna contra el Sevilla.

CATENA DEJA MUY TOCADO AL SEVILLA

El encuentro comenzó con imprecisiones por parte de ambos equipos y un ritmo irregular. El Sevilla se vio condicionado desde temprano por la amarilla a Suazo, mientras que Osasuna intentaba hacerse con el control del balón sin generar demasiado peligro. Los visitantes tuvieron una ocasión llamativa en un contragolpe de Isaac, que probó suerte desde lejos al ver adelantado a Sergio Herrera, aunque sin acierto.

Con el paso de los minutos, Osasuna fue ganando terreno, pero el partido llegó al descanso sin goles y con pocas ocasiones claras. Tras la reanudación, los rojillos mostraron una actitud más ofensiva, volcándose especialmente por la banda derecha y buscando más profundidad.

EFE Andrés Castrín, cabizbajo tras la derrota del Sevilla en Pamplona.

Sin embargo, fue el Sevilla quien golpeó primero tras una buena jugada colectiva que culminó Maupay de cabeza. El gol obligó a Osasuna a reaccionar, y lo hizo con insistencia. Raúl García de Haro avisó primero, y poco después logró el empate con un potente disparo desde la frontal tras una acción de Budimir.

Impulsado por su afición, Osasuna se lanzó en busca de la victoria en los últimos minutos. Cuando el empate parecía definitivo, Catena apareció en el tiempo añadido para rematar de cabeza un centro de Moi Gómez y firmar el 2-1 definitivo. Un triunfo clave para los navarros y un duro golpe para un Sevilla en crisis.

LA DECEPCIÓN DE PEPE PRIETO

La derrota dejó muy tocado a Pepe Prieto, que analizó el partido en la retransmisión de Tiempo de Juego. "Han hecho 70 minutos de un equipo que se ve que quería ganar el partido. Pero luego han tenido 20 minutos, a raíz del gol, de nervios y lo más importante es que no han sabido jugar para nada los últimos minutos de partido", empezó diciendo.

EFE Los jugadores del Sevilla, cabizbajos tras la derrota contra Osasuna.

Y agregaba seguidamente: "Con el 1-1 no puede aparecer el lateral en una banda, no puede salir el central a sacar de banda… Era un desorden que con un poquito que ha hecho Osasuna les han ganado el partido".

El comentarista y exfutbolista del Sevilla quiso ir más allá y comentó: "Es muy triste porque los errores te penalizan muchísimo y ha sido muy cruel el gol en el 99. Pero es que no han sabido jugar estos últimos minutos y el Sevilla ha sido muy equipo de otra categoría".

Y para finalizar, explicó que los siguientes partidos serán muy complicados. "Y bueno, la sensación es que el equipo se está deshinchando, que la confianza cada vez es menor… y que será muy complicado jugar los siguientes partidos. Ponerse la camiseta y salir al campo será complicado", sentenció.