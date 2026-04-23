"En España se está produciendo la 'trampa de la pobreza'; los hogares con rentas bajas no tienen incentivos para incrementar sus salarios porque Hacienda les penaliza"

En el programa Herrera en COPE, dentro de la sección Economía de bolsillo, la periodista Pilar García de la Granja ha desgranado junto a Jorge Bustos las claves de por qué los trabajadores tienen la sensación de no notar las subidas salariales. La razón, según ha explicado, es una combinación de aumento de impuestos e inflación, una situación que, afirma, "ya lo dice hasta la OCDE": España es la gran economía de la Unión Europea donde más ha subido la presión fiscal sobre los salarios desde la pandemia.

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La clave de este fenómeno se encuentra en la cuña fiscal, que es el porcentaje del coste laboral total de un trabajador que se destina a pagar impuestos y cotizaciones sociales. Según los datos expuestos por García de la Granja, este indicador ha pasado del 39,8% en 2019 al 41,4% proyectado para 2025, un incremento que ha calificado como "la subida encubierta de impuestos en el IRPF".

Más impuestos en la nómina

Este aumento impositivo ha provocado que España escale del puesto 16 al 11 en la lista de países que más gravan las nóminas. Para un contribuyente soltero con un salario promedio de 32.678 euros, el porcentaje que paga en IRPF ha aumentado del 15,4% en 2019 al 17,1% en 2025. La periodista ha recordado las palabras de Juan Bravo, quien con datos de Eurostat señaló que la presión fiscal en España ha subido 2,1 puntos desde 2018, mientras que "la media de la Unión Europea ha bajado 0,7".

Bravo también destacó que "el salario medio ha caído un 3% de salario real", lo que lleva a la pregunta que, según él, se hacen los españoles: "¿por qué pago más y recibo menos?". Este escenario se agrava porque, al mismo tiempo que suben los impuestos para los trabajadores, también "se disparan los impuestos que pagan las empresas por contratar", cuyo grueso se destina a pagar las pensiones actuales.

Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 El ministro de Hacienda, Arcadi España

La trampa de la pobreza

El coste laboral para las empresas es significativo. Por un trabajador con un sueldo de 21.895 euros brutos, la empresa debe abonar un 37,9% adicional en impuestos y cotizaciones. Esta cifra asciende al 46,2% para un salario de 54.500 euros. Esta carga, según ha comentado Jorge Bustos, desincentiva la subida de salarios por parte de los empresarios al no haber "una productividad que lo justifique".

Según la OCDE, el diseño de la fiscalidad salarial en España genera un efecto conocido como la "trampa de la pobreza". Este fenómeno provoca que los hogares con rentas bajas y con hijos no tengan incentivos para incrementar sus salarios, ya que el sistema les penaliza y, a la vez, compensa sus ingresos con subvenciones.

El objetivo de algunas políticas económicas es que te quedes dependiendo de un subsidio" Pilar García de la Granja Experta económica

Pilar García de la Granja ha afirmado que este es precisamente el objetivo de "algunas de las políticas económicas de los últimos 8 años", que la gente se quede "dependiendo de un subsidio". Finalmente, Jorge Bustos ha añadido que el Gobierno suele hablar de una presión fiscal media o baja, pero sin mencionar el esfuerzo fiscal, que relaciona los impuestos con el salario real, y ha criticado la comparación de los salarios españoles con los de países como Alemania.