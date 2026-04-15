Carlos Solans, economista: "En 2015 no tributabas por 5.500 euros, en 2026 pagas 400 euros por la no deflactación del IRPF, independientemente de los tramos"

El economista Carlos Solans, consejero delegado de Compromiso Empresarial, ha explicado en las 'Clases de Economía' de 'La Linterna' con Ángel Expósito el impacto que tiene para el bolsillo de los contribuyentes la decisión del Gobierno de no deflactar el IRPF. Según un informe elaborado por su asesoría fiscal, esta medida supone una pérdida de poder adquisitivo y un aumento de la carga fiscal. Para que se entienda de forma sencilla, Solans expone que existe "una cantidad, 5.550 euros, que es una cantidad que cada español no tributa por ella, se considera que es el mínimo con el que una persona vive". El problema, señala, es que esa cifra no se actualiza desde 2015.

En 2015 no tributabas por 5.500 euros, en 2026 pagas 400 euros por la no deflactación del IRPF, independientemente de los tramos"

Este estancamiento del mínimo exento de tributación, a pesar de que la inflación acumulada desde entonces roza el 30%, provoca que "hoy en día podamos consumir un 30% menos con esos 5.550 euros". La consecuencia directa, según el economista, es que cada español paga de media "en torno a 400 euros al año ya solo por eso, independientemente de los tramos, que tampoco se han actualizado".

Europa Press Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

El sueño de cualquier gobierno

Durante su intervención en el programa, en el que también participa la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, Solans ha argumentado que la deflactación es una cuestión de "justicia". Al no ajustar las tablas ni los mínimos a la subida del IPC, los ciudadanos pierden capacidad de consumo y, además, pagan más impuestos. "Es una subida silenciosa que hace que no nos enteremos", ha afirmado, calificándola como "el sueño de cualquier gobierno, sobre todo de un gobierno socialista".

Es el sueño de cualquier gobierno, subir los impuestos sin que nos enteremos"

Para ilustrar la magnitud de esta subida encubierta, el economista ha puesto un ejemplo práctico: un salario de 27.000 euros del año 2015 equivale a uno de 35.000 euros en la actualidad. Si no se actualizan los tramos, las deducciones y los mínimos personales, ese contribuyente "paga 1.200 euros de más respecto a lo que pagaba en 2015". Esta situación afecta a todos los contribuyentes, pero como señala un reciente informe de la Fundación Disenso, en la práctica, para un salario de 25.000 euros, no deflactar el IRPF supone pagar 250 euros más al año a Hacienda.

EFE/Rodrigo Jiménez Vista de las instalaciones para la atención presencial en la delagación de Hacienda de la madrileña calle de Guzmán el Bueno, para la presentación de la declaración de la renta

Más perjudicial para las rentas bajas

El efecto es incluso peor para las clases con menos recursos. Solans ha recordado que el IPC de los alimentos ha sido superior a la media del 30%, y en las rentas bajas, el porcentaje de sus ingresos "dedicado a comer es mucho más alto que el de a lo mejor una renta alta, con lo cual ellos lo notan más". Como ha explicado también la experta económica Pilar García de la Granja, da igual que te suban el salario si la inflación sube y no logras atraparla, porque si te cambian de tramo, pagas todavía más. Se trata, insiste el economista, de una "decisión política", ya que casi todos los países de nuestro entorno actualizan automáticamente sus tablas.

Una reforma de voluntad política

La solución, según Carlos Solans, es sencilla y pasa por la "voluntad política". Propone cambiar la ley del IRPF para "establecer que automáticamente cada año, en función del IPC establecido por el INE, pues se actualizarán todos los mínimos, las tablas, etcétera". Algunos expertos, como el asesor fiscal Rubén Gimeno, insisten en que Hacienda debería realizar esta corrección para evitar una recaudación extra a costa del poder adquisitivo de los ciudadanos. De hecho, algunas comunidades autónomas como Madrid y Andalucía ya han aplicado deflactaciones parciales en sus tramos autonómicos.

En este contexto, el primer informe de la AIReF con Inés Olondrid al frente de la institución, asegura que el déficit público subirá este año por primera vez desde 2020 y que España no cumplirá con las reglas fiscales de Bruselas. El mismo informe también revisa al alza el dato de la inflación hasta el 3,2% en 2026, agravando aún más los efectos de la no deflactación del IRPF sobre los contribuyentes.