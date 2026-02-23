"Nadie esperaba que el salario mínimo fuera para tener tres hijos, una hipoteca y un coche, pero es que se ha convertido en el mediano, hay una diferencia de 300 y pico euros"

La Seguridad Social ha perdido más de 200.000 afiliados en el campo y en el hogar en los últimos ocho años. Estos dos sectores, intensivos en mano de obra, registran fuertes descensos desde 2018. El tema ha sido analizado en el programa La Linterna de COPE, donde el director, Ángel Expósito, y la experta económica Pilar García de la Granja, han debatido sobre el efecto de la subida del SMI en estos empleos.

El SMI, en el punto de mira

Desde la patronal CEOE se vincula esta pérdida de empleo directamente con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha aumentado un 61% desde 2018, pasando de 735 euros a los 1.134 euros actuales en 14 pagas. Según los empresarios, esta alza influye negativamente en el descenso de la afiliación en sectores con márgenes muy ajustados. Iván Alonso, periodista de COPE, ha explicado que el coste real para las empresas es uno de los factores clave en esta situación.

Los sindicatos, sin embargo, apuntan a otras causas como la pandemia y la reforma laboral de 2022. Argumentan que esta reforma reconoció el derecho a prestación por desempleo para los trabajadores del hogar, lo que obligó a regularizar muchos contratos desde octubre de 2022, afectando a las cifras de empleo.

El campo de Castilla y León ahogado por las lluvias del último mes: "El exceso que estamos teniendo ya está siendo muy perjudicial"

Un salario de entrada convertido en mediano

Pilar García de la Granja, directora de Mediodía COPE, ha ofrecido una visión crítica, apoyando la idea de que "los sindicatos se encargan de los trabajadores, digamos, tradicionales de toda la vida y dejan tirados a los más vulnerables". Según la experta, los más perjudicados son los puestos de trabajo poco cualificados en el sector primario (agricultura, pesca) y el de los cuidados.

Nadie esperaba que fuera el salario para tener 3 hijos, una hipoteca y un coche"

El campo de Jaén se levanta contra el acuerdo con Mercosur y los recortes de la PAC

La economista ha destacado que el SMI fue concebido como una vía de incorporación al mercado laboral, no como un sueldo para sostener una familia. "Nadie esperaba que fuera el salario para tener 3 hijos, una hipoteca y un coche", ha afirmado, para añadir la frase que da titular a esta noticia: "pero es que ahora se está convirtiendo en el salario mediano, hay una diferencia de 300 y pico euros" entre este y el salario más habitual en España. García de la Granja ha explicado cómo te afecta la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional y ha dejado claro que el problema es la falta de progresión salarial posterior.

Con el salario mínimo, tú no puedes aspirar a tener una vida, puedes aspirar a entrar en el mercado laboral"

De la Granja insiste en que "con el salario mínimo, tú no puedes aspirar a tener una vida, puedes aspirar a entrar en el mercado laboral, pero luego tiene que haber una progresión". El problema, concluye, es que la fuerte subida de impuestos que acompaña al alza del SMI provoca que un trabajador pueda quedarse estancado "10 años ganando 1.200 euros", una cifra muy alejada de lo que se considera un salario para ser considerado rico en España. Este dato contrasta con el crecimiento del empleo en otros sectores como el turístico, que creció casi un 3% en enero.