"En España eres rico si tu salario anual se encuentra a partir de los 62.000 euros brutos; según la ministra la clase media son aquellos entre 24.000 y 45.000"

El Consejo de Ministros aprueba por sexta vez una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin el acuerdo de los empleadores. La economista Pilar García de la Granja ha analizado en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE' las consecuencias de esta medida, que sitúa el SMI en 1.221 euros al mes en 14 pagas, un total de 17.094 euros anuales.

El nuevo umbral de la riqueza en España

Durante su intervención con Jorge Bustos, la periodista ha explicado que este incremento salarial pone sobre la mesa un nuevo debate sobre la estratificación social. Según García de la Granja, citando a la ministra Montero, en España eres considerado rico si tu salario anual supera los 62.000 euros brutos, mientras que la clase media se define para aquellos con ingresos entre 24.000 y 45.000 euros brutos.

Este escenario provoca, según la economista, que el SMI se convierta en la práctica en el sueldo más frecuente, independientemente de la cualificación. Esto se debe a que "el tejido empresarial español no tiene capacidad de asumir mayores subidas de salarios" por encima de esa franja, lo que achata la escala salarial.

Un país de sueldos bajos e impuestos altos

Pilar García de la Granja ha alertado de que estas políticas están transformando a España en "un país de sueldos bajos e impuestos altísimos", donde se dejan de crear hasta 350.000 empleos, según cifras de la patronal. Además, los nuevos puestos de trabajo son de bajo poder adquisitivo, lo que obliga a muchas personas a tener dos empleos o a depender de subsidios para llegar a fin de mes.

En la misma línea, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha acusado al Gobierno en 'Herrera en COPE' de buscar "enemigos para tapar miserias" y de asfixiar a las empresas. Garamendi ha afirmado con rotundidad que "el gran drama es que no se pueden subir los salarios, porque el gobierno se está poniendo morado a subir impuestos", y ha añadido que si no fuera por esa carga fiscal, ese dinero "estaría en los bolsillos de los trabajadores".

El coste real para las empresas

La subida del SMI no solo afecta a la estructura salarial, sino que también eleva considerablemente los costes para los empleadores. Para autónomos, pymes y familias con empleados del hogar, el coste laboral total por trabajador superará los 23.400 euros anuales, con un incremento en las cotizaciones sociales de casi 700 euros al año de media.

Por primera vez, las empresas no podrán absorber esta subida mediante complementos, ya que los 1.221 euros serán netos al margen de conceptos como transporte o antigüedad. A pesar del enfrentamiento, Garamendi confía en recuperar el diálogo con el Ejecutivo de Yolanda Díaz y ha asegurado que la patronal acude a las negociaciones sin "buscar culpables para tapar nuestras propias miserias".