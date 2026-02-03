Joaquín Robles, analista de mercados, sobre la caída del oro y la plata: "Los fundamentales que han llevado a máximos siguen vigentes, por lo que mantiene un potencial al alza"

En el espacio 'Clases de Economía' del programa 'La Linterna', la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado junto a Expósito la reciente caída en la cotización del oro y la plata. Aunque ambos metales preciosos han conseguido amortiguar las caídas de días anteriores, este lunes han continuado su descenso. La bajada es especialmente notable si se compara con los máximos alcanzados hace apenas siete días.

Concretamente, la cotización del metal amarillo ha retrocedido un 12 por 100 y la de la plata se ha dejado más de un 30 por 100. Una de las claves de este comportamiento es la apuesta por un perfil menos técnico para presidir la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que ha fortalecido el dólar y penalizado a estos valores refugio. A esto se suma un efecto corrección de los inversores, que venden tras la euforia compradora, un fenómeno que se ha visto en distintas materias primas como se explica en este artículo sobre las 'margin call' del mercado.

Potencial al alza

Pese a la volatilidad, el analista de mercados Joaquín Robles mantiene una visión optimista. Según el experto, "entendemos que la volatilidad podría continuar durante las próximas sesiones, pero que varios de los fundamentales que han llevado a máximos tanto al oro como a la plata [...] siguen vigentes, por lo que mantienen un potencial al alza de estos metales".

Los fundamentales que han llevado a máximos siguen vigentes, por lo que mantiene un potencial al alza de estos metales"

EFE La Bolsa española sube el 0,75 % tras la apertura de este martes y marca nuevos máximos intradía por encima de los 18.250 puntos, en una jornada en la que el oro y la plata rebotan después de los desplomes sufridos en las dos últimas sesiones tras conocerse la elección de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed). A las 9.10 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, avanza ese 0,75 %, hasta los 18.250,7 puntos. Las ganancias del año se elevan al 5,47 %

Entre los factores que sustentan esta previsión se encuentran las presiones de inflación, las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos, el aumento de masa monetaria por parte de los bancos centrales y la desconfianza en las monedas tradicionales. Robles recuerda que solo hace falta mirar un año atrás para ver que el oro se ha revalorizado un 70 por 100 y la plata casi un 200 por 100, un comportamiento que sitúa a la plata como un nuevo metal protagonista.

Recogida de beneficios

Pilar García de la Granja coincide en parte con este análisis y añade que el desplome actual también responde a "una recogida de beneficios" por parte de los inversores. Con el oro en valores tan altos, muchos deciden vender, a lo que se suma "un ajuste de posiciones de muchos fondos". Una decisión que algunos pueden lamentar, como le ocurrió a este mayorista de diamantes que se arrepiente de no haber comprado más oro.

Sin embargo, García de la Granja considera "interesante lo que ha dicho el analista, que no ha cambiado nada de fondo". La experta subraya que "las tensiones geopolíticas continúan, la inestabilidad y la compra de deuda por parte de los países también". Por todo ello, concluye que "es posible que veamos recuperarse otra vez el oro y la plata" en el futuro cercano.