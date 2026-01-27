"El precio ha crecido un 80% en 12 meses y ya está por encima de los 5.000 euros por la compra masiva de bancos centrales, no hay burbuja posible"

El precio del oro se ha disparado hasta pulverizar su récord histórico, superando ayer los 5.000 dólares por onza. Así lo ha analizado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa Herrera en COPE, donde ha detallado que este metal precioso acumula una revalorización del 80% en los últimos doce meses y de entre un 15% y un 18% solo en la última semana.

Las claves de una subida histórica

Según ha explicado la experta, los analistas identifican cinco razones principales para este 'subidón'. La primera es la compra masiva de oro por parte de los bancos centrales, especialmente de mercados emergentes, que buscan diversificar sus activos frente al dólar. A esto se suma la incertidumbre geopolítica y económica global, que consolida al oro como un activo de confianza, ya que, como ha recordado, "actúa como un valor seguro de cartera".

En tercer lugar, la política monetaria y las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de Estados Unidos favorecen al metal. Además, García de la Granja ha señalado que la abultadísima deuda de los países occidentales está provocando que sus bonos del tesoro dejen de ser atractivos para los inversores, que se mueven hacia el oro.

Finalmente, la lucha contra la inflación y un aumento sostenido de la demanda completan la lista de causas. En este sentido, la periodista ha subrayado que una de las motivaciones del inversor es la protección. Como ha afirmado, "uno compra oro porque se está defendiendo contra la inflación, porque su valor se mantiene".

¿Seguirá subiendo el oro?

A pesar de que la tendencia es claramente alcista, Pilar García de la Granja ha advertido sobre la posibilidad de una futura corrección de precios. Esta podría producirse si la inflación disminuye drásticamente, si los tipos de interés no bajan como espera el mercado o si el dólar se fortalece de manera significativa frente a otras divisas.

En este contexto de furor por los metales preciosos, la plata también ha experimentado una notable subida, superando por primera vez en su historia los 100 dólares por onza. Ante la pregunta de Jorge Bustos sobre un posible riesgo de burbuja, la conclusión es que el oro se mantiene como un valor sólido y una apuesta segura a largo plazo.

La pérdida de confianza en la deuda de EE.UU.

En la misma línea, la subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez, ha aportado en 'La Linterna' de COPE una clave que complementa este análisis: el creciente desinterés por la deuda estadounidense. Según Gómez, el miedo y la inestabilidad en los mercados empujan a los inversores hacia los metales preciosos, pero este movimiento se ve acentuado por un cambio de paradigma.

«Hasta hace unos años el refugio era la deuda estadounidense. Ahora cada vez se fía menos gente, con lo cual, esto es un impulso más para convertir el oro en el valor refugio», ha explicado la experta. Este fenómeno subraya cómo el dinero, en su búsqueda de seguridad, está abandonando activos que antes se consideraban infalibles para depositar su confianza en la solidez del oro.