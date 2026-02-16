El Benfica recibe al Real Madrid con un mural que no gustará al madridismo

El Benfica ha recibido al Real Madrid en su ciudad deportiva con una sorpresa. Justo al lado de la puerta de acceso a la sala de prensa, el club portugués ha instalado un mural de grandes dimensiones que conmemora la reciente victoria del equipo luso ante el equipo blanco en la última jornada de la fase liga de la Champions League de hace apenas tres semanas.

Así lo ha explicado nuestro compañero Miguel Ángel Díaz en Deportes COPE, describiendo la imagen como un reflejo de “la locura, la celebración, después del gol de Trubin”.

EFE Los jugadores del Benfica celebran con su portero el milagroso 4-2 que les metió en diecisesisavos.

Un gol agónico para la historia

El pasado 28 de enero, el Benfica de José Mourinho se impuso por 4-2 al Real Madrid de Álvaro Arbeloa en un partido memorable. La clasificación del equipo lisboeta para el ‘top-24’ de la competición se certificó con un gol del portero ucraniano, Anatoliy Trubin, en la última jugada del encuentro. Trubin subió a rematar un córner con el tiempo cumplido y desató la euforia en el Estádio da Luz, dejando al Real Madrid fuera del ‘top-8’ del torneo.

La celebración de Mourinho y sus disculpas

La reacción de José Mourinho no pasó desapercibida. El técnico portugués celebró el tanto con gran efusividad ante el banquillo del Real Madrid, en una imagen que se ha vuelto viral. El propio Mourinho afirmó que se disculpó con Arbeloa por su reacción desmedida.

El entrenador del Benfica explicó su gesto: "Le he pedido disculpas por el modo en que he celebrado, pero Álvaro es hombre de fútbol y comprende que en ese momento uno se olvida, que es el Real Madrid y que Álvaro está en el banquillo". Según reveló, el técnico madridista le restó importancia y le dijo que no hacía falta disculparse.

Mourinho celebra la clasificación tras ganar al Real Madrid

El mural, que parece ser una instalación fija, ha sorprendido a los medios que cubren la actualidad del Real Madrid. Aunque se desconoce si fue colocado justo después del partido o en los días previos a la visita del primer equipo, todo apunta a que la imagen de la celebración se quedará de forma permanente en las instalaciones del club portugués.