Gonzalo Miró ironiza sobre la inmunidad de Simeone en el Atlético de Madrid y recibe la réplica de Santi Cañizares: "Nunca se debe olvidar"

El debate sobre el nivel de exigencia en el Atlético de Madrid ha vuelto a escena durante 'El Tertulión' de Tiempo de Juego. Gonzalo Miró ha puesto sobre la mesa la, a su juicio, "falta de exigencia" que impera en el club rojiblanco, en contraste con otros equipos, y ha señalado directamente al técnico: "No pasa nada en el Atleti de Simeone. Si fuera cualquier otro entrenador, pasaría".

La réplica ha llegado de inmediato por parte de Santi Cañizares, quien ha defendido la posición del entrenador argentino. Para el exportero, no se puede juzgar al Cholo Simeone sin tener en cuenta su legado: "Simeone se ha ganado un crédito anteriormente, que no solo a nivel deportivo le ha servido al Atlético, sino también a nivel institucional".

El valor de la historia

Cañizares ha profundizado en su argumento, insistiendo en que el estatus actual del Cholo se debe a sus logros. "Si no se le atiza tanto por perder partidos es porque tiene un pasado, y el pasado y la historia no se debe nunca de olvidar", ha explicado. Para el colaborador, la trayectoria del argentino es intachable: "El pasado y la historia del Cholo es excelente".

Por su parte, Gonzalo Miró ha querido matizar que su crítica es "genérica" y no va dirigida únicamente contra el entrenador. El tertuliano ha lamentado que se asuma con naturalidad la distancia en la clasificación liguera: "¿No le puedes exigir que luche por la liga? Si estamos a 15 puntos ya del Madrid, qué barbaridad".

Finalmente, Paco González ha intervenido para señalar que, si bien la exigencia en el Real Madrid "no la tiene ningún equipo de España", el caso de Simeone es especial. El director del programa ha concluido que el técnico argentino "ha hecho cosas en el banquillo de Atlético de Madrid que llevaban tiempo sin hacer otros entrenadores".