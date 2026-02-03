"Un mayorista de diamantes me dijo hace un año que comprara oro; no lo hice y me arrepiento porque entonces costaba el doble pero es que ahora es el cuádruple"

El economista Fernando Trías de Bes ha desvelado en el programa ‘Herrera en COPE’ la historia de cómo desaprovechó la oportunidad de realizar una inversión millonaria. Hace un año y medio, un amigo suyo, mayorista de diamantes, le dio un consejo muy claro: “Compra oro”. Sin embargo, el economista, al observar que el valor del metal ya se había doblado, decidió no seguir la recomendación pensando que no subiría más.

El profesor tiene que ser profesor, pero no es adivino" Fernando Trías de Bes Economista

Para su sorpresa, el precio ha vuelto a duplicarse desde entonces. “El profesor tiene que ser profesor, pero no es adivino”, ha admitido Trías de Bes ante Alberto Herrera, reconociendo su error de previsión. Una anécdota que pone de manifiesto la imprevisibilidad de los mercados y la fuerte tendencia alcista que ha experimentado el oro recientemente, alcanzando máximos históricos.

¿Qué está pasando con el oro?

Según ha explicado el propio Trías de Bes, el oro funciona como un valor refugio en tiempos de incertidumbre. “El oro, ¿cuándo sube? Cuando la gente tiene miedo o cuando la gente tiene dudas”, ha señalado. El actual contexto geopolítico, marcado por tensiones comerciales, la situación de la OTAN y la inestabilidad en diversas regiones, genera un futuro “borroso” que empuja a los inversores a buscar seguridad en este metal.

El oro no depende de ningún gobierno, no depende de ningún banco central, no depende de ninguna empresa" Fernando Trías de Bes Economista

La principal ventaja del oro es su independencia. “El oro no depende de ningún gobierno, no depende de ningún banco central, no depende de ninguna empresa. El oro no quiebra”, ha sentenciado el economista. A diferencia de las acciones, no ofrece dividendos, pero su valor principal reside en que “a lo largo del tiempo de los años no pierde valor”, sirviendo como un escudo para proteger los ahorros frente a una posible devaluación.

El impacto en joyerías y comercios

Esta fiebre del oro tiene un impacto directo en el comercio. Por un lado, según Isaac Sánchez, dueño de una tienda de compraventa, la gente se anima a vender joyas antiguas para obtener más dinero. Por otro, se ha disparado la compra de lingotes como inversión, con un incremento superior al 300% respecto a años anteriores.

La otra cara de la moneda la viven las joyerías. Laia, propietaria de la joyería Gascons en Lloret de Mar, ha explicado que han tenido que adaptarse “a vender cosas de menos quilates” porque los precios del oro de 18 quilates se han vuelto prohibitivos para muchos clientes. Una cadena que hace unos años costaba 220 euros hoy puede alcanzar los 580 euros, lo que provoca que “poca gente pueda llegar a comprar oro”.

¿Cómo y cuándo invertir?

A pesar de la tendencia, Trías de Bes se muestra cauto a la hora de recomendar su compra en este momento, ya que la curva de precios “es la curva típica de burbuja”. Advierte que quien invierte en oro debe hacerlo a largo plazo, para proteger el valor de su patrimonio, y no buscando una rentabilidad rápida. Considera que es una opción más adecuada para grandes patrimonios que para pequeños ahorradores.

Finalmente, el experto ha aclarado que existen dos formas de invertir en oro. La primera es comprar el metal físico, como lingotes, que deben guardarse en cajas de seguridad. La segunda, más accesible para pequeñas cantidades, es a través de productos financieros que replican su precio, como fondos o índices, permitiendo “tener oro sin tener oro” de forma segura y desde internet.