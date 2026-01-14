La clave del Banco de España para asegurar la pensión: 'El ahorro tiene que ser un gasto fijo'

Casi la mitad de los españoles no logra ahorrar para la jubilación y 1 de cada 4 pensionistas tampoco consiguen hacer hucha. La planificación financiera es una tarea pendiente para una gran mayoría de españoles, incluidos los pensionistas. En declaraciones a COPE, el director de la sucursal del Banco de España en Zaragoza, Julio Gil, ha señalado que la clave para una buena salud económica no es otra que elaborar un presupuesto detallado, una herramienta que, según su experiencia, muy poca gente utiliza. "Mucha gente no sabe lo que gasta y lo que ingresa, o ahorra simplemente lo que le sobra, si le sobra algo, y sin tener una planificación correcta", ha afirmado Gil.

La recomendación principal del experto es tajante y busca cambiar la mentalidad tradicional del ahorro. Para Gil, la planificación es fundamental y debe empezar mucho antes de la jubilación, considerando el ahorro como una partida obligatoria dentro de las finanzas personales. "Para mí es básico hacer el presupuesto desde edades tempranas", ha insistido, añadiendo que se debe interiorizar un principio fundamental.

La clave para ahorrar es una correcta planificación desde el inicio de la vida laboral" JULIO GIL DOLZ Director de la sucursal del Banco de España en Zaragoza

El reto de ahorrar para la jubilación

La advertencia del Banco de España llega en un contexto complejo. Pese a la mejora de la pensión media, que se sitúa en torno a los 1.500 euros mensuales, el aumento del coste de vida dificulta la capacidad de ahorro. Según una encuesta de Cofidis, un 28% de los jubilados españoles no consigue ahorrar a final de mes. La situación es aún más preocupante a nivel general: casi la mitad de los españoles (49%) no ahorra para su jubilación, una cifra nueve puntos por encima de la media europea, según la IV Encuesta Paneuropea de Pensiones de Insurance Europe.

Esta falta de previsión se une a una baja confianza en el sistema público. Solo un 13% de los españoles confía en que su pensión será suficiente para mantener su nivel de vida tras el retiro. Además, España muestra una de las tasas más altas de no ahorro en Europa y un 25% de los ciudadanos cuenta con un plan de pensiones individual, seis puntos por debajo de la media de la UE.

La clave: planificación y un fondo de emergencia

Ante este panorama, Julio Gil subraya la necesidad de tener "conocimiento de todos los productos en los cuales queremos invertir". Recomienda no poner dinero "en nada que no conozcamos lo suficientemente". La elección, explica, debe depender del perfil de cada persona, su edad y el capital disponible, optando por depósitos, renta fija, fondos de inversión o deuda pública como las Letras del Tesoro. La diversificación, asegura, "es una de las claves".

Además de la inversión, el director de la sucursal del Banco de España en Zaragoza ha recordado la importancia de contar con un colchón para imprevistos, una recomendación válida para todas las edades. "Es muy importante tener un fondo de maniobra que debe ser de entre 3 y 6 meses de nuestros gastos fijos", ha señalado.

Un colchón del que dispone según cuenta en COPE Vicente Reich, ya jubilado y al frente de la Asociación de Consumidores San Jorge, "tengo un dinero guardado en el banco para afrontar cualquier posible imprevisto. Para invertir soy muy prudente y me gusta saber dónde me voy a meter. Cuando me jubilé aproveché mi plan de pensiones para arreglar mi casa".

6 de cada 10 mayores de 65 años como Vicente pueden afrontar un imprevisto de 10.000 euros frente a solo 4 de cada 10 jóvenes, según el ‘IV Observatorio Cofidis de Economía Sostenible en el Hogar’.

Habría que tener un fondo guardado para cubrir entre 3 y 6 meses de gastos fijos JULIO GIL DOLZ Director de la sucursal del Banco de España en Zaragoza

Para facilitar el ahorro y la planificación, Gil ha destacado que existen herramientas y simuladores gratuitos a disposición de todos los ciudadanos en los portales del Banco de España, como 'Finanzas para Todos' y el 'Portal del Cliente Bancario'. Sin embargo, lamenta que "la gente no lo conoce o no los usa, a pesar de que los conozca".

Formación para mejorar la salud financiera

Para combatir esta falta de cultura financiera, el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la sucursal del Banco de España, ha organizado unas jornadas de formación diseñadas para planificar las finanzas personales, explicar diferentes productos financieros y ofrecer pautas para detectar y protegerse de los fraudes más comunes.

Unas jornadas a las que ha asistido Mariluz Wander, de 54 años, que ha considerado muy útil la información sobre Letras del Tesoro: "Es un producto que yo desconocía y un valor seguro que es una opción real frente a fondos que implican mayor riesgo. Era algo que veía como para grandes inversores o gente con mucho más dinero que yo y que ahora me parece asequible para todos".

Su vida financiera no ha estado libre de sobresaltos, los principales fueron por contratar una hipoteca a tipo variable cuando empezaron a subirle la cuota mensual y no poder rescatar su plan de pensiones en un momento de aprietos económicos. Aún le quedan 10 años para completar el pago de su hipoteca: "No logro ahorrar por la casa, cuando la pague sí que espero poder vivir con más confort", explica en COPE.

Según la Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España, 1 de cada 4 españoles viven en hogares en los que los gastos superan los ingresos, una vulnerabilidad económica que -en parte se produce por el cada vez mayor coste de la vida y, en ocasiones, también por falta de planificación y de conocimientos.