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Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja
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Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja

"Esta Semana Santa cinco de cada diez españoles no van a viajar porque no tienen dinero para ello; los que sí, gastarán de media 856 euros"

El desembolso medio de toda España será de 538 euros por la subida de precios, aunque el 56% de los ciudadanos renuncia a salir por su situación económica personal

Vista de la Giralda desde la Calle Alemanes
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Paco Delgado

Madrid - Publicado el

2 min lectura2:25 min escucha

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En la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', la periodista Pilar García de la Granja ha analizado los datos de un estudio sobre el gasto previsto para esta Semana Santa. Según ha explicado, los españoles gastaremos de media un 13% más que el año pasado, pero no porque tengamos más dinero, sino por la subida de los precios. El gasto medio se situará en 538 euros.

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La mitad de los españoles, en casa

El dato más revelador que ha ofrecido García de la Granja es que el 56% de los españoles ha declarado que no tiene intención de viajar. La razón principal es clara y directa, tal como ha señalado la periodista: "el motivo principal es la situación económica personal", una realidad que frena las expectativas de ocio de más de la mitad del país.

El turismo nacional, la opción preferida

En cuanto al 44% que sí viajará, el desembolso medio ascenderá a 856 euros. La inmensa mayoría de ellos, como ha detallado la experta en el espacio conducido por Jorge Bustos, se quedará en España: "8 de cada 10 españoles que viajarán en Semana Santa optará por destinos nacionales".

El 50% no viajará en Semana Santa y el motivo principal es la situación económica personal"

Pilar García de la Granja

Experta económica

Dentro de las fronteras, el turismo rural es la opción más elegida, con un 40% de preferencia, aunque seguido muy de cerca por el turismo de playa (37%). Por edades, los adultos entre 40 y 44 años muestran mayor inclinación por la playa (46%), mientras que el turismo rural es el gran favorito para los mayores de 55 a 64 años, con un 57% de las menciones.

(Foto de ARCHIVO)Ambiente en la Semana Santa de Huelva.REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE HUELVAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma11/4/2023

AYUNTAMIENTO DE HUELVA

Ambiente en la Semana Santa de Huelva

La inflación, un obstáculo para el ocio

Pilar García de la Granja ha concluido que el encarecimiento generalizado lo condiciona todo. "Todo ha subido", ha afirmado, explicando que ya es más caro un hotel, una casa rural, la gasolina para los trayectos o los billetes de avión, que son "imposibles". Esta situación llevará a que muchos redescubran su propia casa durante las vacaciones.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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