"Eso de que no existen las rebajas es una falacia, una cosa que costaba 100 euros, no lo suben a 180 para bajarlo"

Aunque algunas tiendas se adelantaron, este 7 de enero ha comenzado oficialmente la campaña de descuentos más esperada del año, las rebajas de invierno. El sector del textil prevé que esta sea la mejor campaña desde la pandemia, con estimaciones de que ocho de cada diez españoles comprarán principalmente ropa y calzado. De hecho, se calcula que cada ciudadano se dejará más de 100 euros de media.

El presidente de la patronal del textil Acotex, Eduardo Zamacola, ha analizado la situación en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, en el espacio 'Clases de economía' con Pilar García de la Granja. Según Zamacola, las atractivas ofertas de este año son consecuencia directa de una mala temporada. Salvo el mes de noviembre, impulsado por el Black Friday, las ventas han sido flojas, por lo que las tiendas llegan a enero con mucho stock por liquidar.

Llegamos al período de rebajas con mucho stock en las tiendas, lo que es una noticia muy buena para los clientes"

EFE Comienzan oficialmente las rebajas de invierno en la Comunitat Valenciana

El debate sobre los descuentos

Frente a las encuestas que afirman que muchos consumidores desconfían de los descuentos, Zamacola ha sido tajante: "eso de que no existen rebajas es una falacia". Ha defendido la veracidad de las ofertas e invitado a los consumidores a denunciar si encuentran empresas que fraudulentamente hacen ese tipo de acciones, prácticas que desde la OCU desvelan como trampas ocultas.

El presidente de Acotex ha insistido en que "un cliente no es tonto" y sabe reconocer una buena oferta, relatando que él mismo ha visto carteles del 60 y 70 por 100 de descuento. "Una cosa que costaba 100 no lo suben a 180 euros para bajarlo, y eso se va a encontrar a 30 euros con ese descuento. Eso lo sabe el cliente", ha sentenciado.

EFE Grandes almacenes como El Corte Inglés y cadenas textiles como Zara o Mango, pequeños comercios y plataformas de venta por internet viven este miércoles su primer día de rebajas

Un sector en dificultades

Zamacola ha recordado que el sector textil lleva muchos años complicados. "La pandemia hizo mucho daño y el consumidor ha cambiado su lista de prioridades a la hora de gastar, y preferimos ir a tomarnos una copa, salir a cenar o viajar antes de comprar ropa", ha explicado.

Están invadiendo el mercado local con producto muy defectuoso a precio tremendamente bajo"

A esta situación se suma la competencia desleal de grandes plataformas chinas que, según ha denunciado, "están invadiendo el mercado local con producto muy defectuoso a precio tremendamente bajo". Ha aclarado que no está en contra del comercio online, sino de competidores que no juegan con las mismas reglas, ya que venden productos que "no cumplen con ninguna norma europea de calidad" a precios como "3 o 4 euros por un pantalón".

Críticas a la gestión del Gobierno

El presidente de la patronal ha sido muy crítico con el Ejecutivo, afirmando que "el empresario es el enemigo de este gobierno". Ha contrastado el discurso macroeconómico oficial de que "España va como un cohete" con la microeconomía real. "Invito a cualquier persona que se pasee por la calle, que entre en las tiendas, que hable con los comerciantes y se entere de cuál es la realidad", ha declarado, criticando también la pasividad ante lacras como el absentismo laboral.

Finalmente, Eduardo Zamacola ha querido mandar un mensaje de ánimo a los comerciantes y ha pedido a los clientes que apuesten por el comercio nacional, donde asegura que encontrarán "colecciones fantásticas a precios muy atractivos" y con todas las garantías, como el derecho a cambio o devolución.