Pilar García de la Granja, sobre la subida del SMI: "Estás subiendo al mismo tiempo salarios que los impuestos, por lo tanto, esto crea más inflación"

El Gobierno ha puesto sobre la mesa la primera propuesta para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de este año. Durante el programa 'La Linterna', se ha analizado esta cifra que el Ministerio de Yolanda Díaz ha entregado a patronal y sindicatos. El planteamiento inicial es un incremento del 3,1%, lo que supondría pasar de los 1.184 euros actuales a 1.221 euros en 14 pagas, una cantidad que, además, no tributaría IRPF.

La pelota está ahora en el tejado de los agentes sociales, aunque el número dos del Ministerio de Trabajo, Pérez de Reyes, se ha mostrado optimista. "Entiendo que si consultas sus órganos será porque con estos dos elementos encima de la mesa, tanto la tributación como la posible desindexación, pues podrían estar de acuerdo", ha señalado, confiando en alcanzar un pacto que evite que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.

Los escollos de la negociación

La desindexación ofrecida por el Gobierno permitiría a las empresas trasladar el aumento de costes por la subida del SMI a los contratos cerrados con la administración pública. Sin embargo, esto deja fuera a la mayoría de pymes, como se ha destacado en el espacio 'Clases de economía'. Además, hay otro escollo: la patronal quiere que los pluses y complementos computen para el cálculo del SMI, mientras que los sindicatos exigen que se separen ambos conceptos.

Más inflación y sin acuerdo

En 'La Linterna', el conductor del programa, Ángel Expósito, ha planteado la posibilidad de que el Gobierno apruebe la subida sin acuerdo, lo que, según ha apuntado la periodista Pilar García de la Granja, "sería exactamente la cuarta vez". La economista ha sido muy crítica con la medida y su impacto real en la economía, alertando de que esta política salarial puede tener consecuencias negativas, tal y como se ha analizado sobre qué pasará con la nómina de los trabajadores. Su advertencia ha sido clara: "Estás subiendo al mismo tiempo los salarios que los impuestos, y por lo tanto esto te crea más inflación".

Esta situación se produce después de que el salario mínimo acumule una subida del 60 por 100 desde el año 2000. La AIReF ya ha advertido de que esta tendencia ha lastrado el empleo y ha convertido el SMI en el sueldo más frecuente en nuestro mercado laboral. García de la Granja ha reforzado esta idea, afirmando que desde CEPYME se insiste en que "no es lo mismo vivir en un pueblo en la España vaciada que vivir en Madrid" y que con estos gastos "lo que se está destruyendo es empleo".

La financiación catalana, en paralelo

De forma paralela a la negociación del SMI, el Gobierno mantiene otras mesas de diálogo abiertas, como la que se producirá con Esquerra Republicana. En la misma se podría pactar una nueva financiación para Cataluña que, según el portavoz de Esquerra, Isaac Albert, ya está sobre la mesa y podría suponer una importante inyección de recursos para la comunidad.

En declaraciones a Cataluña Radio, el portavoz de Esquerra ha sido claro sobre la cifra que se negocia. "Aguanta porque el estado aportará recursos, pero unos recursos que no ha tenido capacidad ni voluntad política de repartirlos, estamos más cerca de los 5.000 millones", ha afirmado. Este posible acuerdo implicaría una suma que, como se ha comentado en el programa, saldría de los impuestos de todos los contribuyentes.