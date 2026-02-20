"En España, las mujeres duplican a los hombres en trabajo a tiempo parcial en la administración, llegan por oposición, debería de haber más igualdad"

El ministro de Economía, Carlos Corpo, ha reconocido este miércoles que en España todavía queda camino por recorrer en cuanto a la reducción de brechas de desigualdad. Durante su intervención en un acto en la sede de la CECYC en Madrid, Corpo ha subrayado el objetivo del Gobierno de vincular de manera intrínseca el debate sobre el crecimiento económico con el de la equidad social.

Este debate sobre la desigualdad ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, en el espacio 'Clases de Economía' con Ángel Expósito y la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez. En él se han puesto sobre la mesa datos que revelan la profundidad de esta problemática en el mercado laboral español.

Según los datos comentados por Gómez, la brecha salarial en España se mantiene en torno al 20 por ciento. Uno de los datos más reveladores es que las mujeres duplican a los hombres en temporalidad y trabajos a tiempo parcial, una situación que afecta a numerosos sectores en un momento en que, paradójicamente, existen miles de vacantes laborales por cubrir por falta de talento.

EUROPA PRESS Una trabajadora en una oficina de empleo de la Seguridad Social

Una brecha sorprendente en el sector público

Lo más llamativo de estas cifras, tal y como ha explicado la experta económica, es que esta disparidad es especialmente notable en la administración pública. Yolanda Gómez ha mostrado su sorpresa, ya que el acceso al empleo público se realiza mayoritariamente por oposición, un sistema que en teoría debería garantizar una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Pese a los mecanismos de acceso igualitarios, la realidad muestra un panorama distinto. "Pues también en la administración las cifras, la brecha entre mujeres y hombres es es muy grande", ha sentenciado Gómez, poniendo de manifiesto que ni el sector público se libra de esta tendencia.

Crecimiento y reforma laboral en el foco

Por su parte, el ministro Corpo ha insistido en la necesidad de cambiar el enfoque metodológico para abordar esta cuestión. El objetivo es que "cada vez que hablemos de crecimiento económico se hable también de reducción de desigualdad", ha afirmado.

En el mismo acto ha participado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha defendido la reforma laboral. Esta reforma sigue en el centro del debate económico, en un contexto marcado por los desafíos de la temporalidad, como demuestra que 2.800 personas pierden su trabajo al día por no superar el periodo de prueba, y la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que ya transforma el empleo.