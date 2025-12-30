Dime qué autopista usas y te digo cuánto va a subir el peaje en 2026: el Gobierno confirma subidas de hasta un cinco por ciento en función de la titularidad

El Gobierno ha confirmado la noticia: los peajes de las autopistas volverán a subir en 2026. Los incrementos variarán en función de la titularidad de la vía, con alzas que oscilarán entre el 2% y casi un 5%. Así lo ha analizado el periodista económico Iván Alonso durante su sección 'Clases de Economía' en el programa 'La Linterna' de COPE, donde ha desgranado cómo afectarán estas subidas al bolsillo de los conductores.

Subidas desiguales: de un 2% a casi un 5%

El primer tramo de incrementos corresponde a las autopistas cuya competencia ya ha sido asumida por el Estado, que verán sus tarifas subir un 2%. En este grupo se encuentran la R-2, R-3, R-4, R-5, la M-12, la AP-36 entre Ocaña y La Roda, la AP-41 (Madrid-Toledo) y el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera. Como punto a favor, estas vías mantendrán la gratuidad del peaje en horario nocturno, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, todos los días. Aunque a partir de 2026 habrá tramos en los que se volverá a pagar, en otros, como el de la AP-2, la autopista será gratuita.

Un escenario distinto afrontan las autopistas bajo concesión administrativa a empresas privadas. En ellas, el Ministerio de Transportes ha justificado la aplicación de distintos incrementos debido a factores como la subida del IPC y el pago progresivo de la subvención a los peajes que se firmó en el año 2022.

Dentro de este grupo, las que experimentarán la mayor subida, de un 4,68% (casi un 5%), son la AP-9, la AP-46 (Alto de las Pedrizas-Málaga) y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Cartagena. Puedes consultar cómo subirán los peajes en las autopistas de Cataluña en la web de COPE. Finalmente, un tercer grupo de autopistas tendrá un incremento algo menor, del 3,64%. Aquí se incluyen la AP-6 (Villalba-Adanero), AP-51, AP-61, AP-53, AP-66 (León-Campomanes), la AP-7 en el tramo Málaga-Guadiaro, la AP-68 (Bilbao-Zaragoza) y la AP-71 (León-Astorga). Para algunos, como los usuarios de la AP-66, este nuevo incremento se suma a la reciente noticia de que el peaje del Huerna se encarece y supera los 16 euros.

La inflación, un lastre para la economía

Estas subidas se producen en un contexto económico marcado por la inflación, que, aunque moderó su crecimiento en diciembre al 2,9%, sitúa la media anual en un 2,7%. Los principales responsables de esta presión sobre el coste de la vida siguen siendo la cesta de la compra y, sobre todo, los servicios.

Según Raymond Torres, analista de Funcas, el sector servicios muestra una gran solidez en sus precios. "Lo que estamos viendo es una fuerte resistencia a la baja con el conjunto de servicios que puede estar creciendo todavía en el mes de diciembre en el entorno del 3 y medio por 100", ha señalado. Este dato, explica, "es mucho, es prácticamente el triple de lo que crecen los precios de los bienes industriales no energéticos".

Esta situación tiene consecuencias directas. Por un lado, una merma del poder adquisitivo de los hogares, especialmente aquellos con mayor dependencia de la cesta de la compra. Por otro, afecta a la competitividad del país. "Llevamos prácticamente 2 años, salvo algún mes concreto, con precios que crecen más que en el conjunto de la zona euro", ha alertado Torres.

Menos ahorro y más deuda en los hogares

El encarecimiento generalizado del coste de la vida, unido a salarios menguantes, está impactando de lleno en las finanzas de las familias. La tasa de ahorro en los hogares españoles cayó al 12% en el tercer trimestre, la cifra más baja desde 2023. Además, los hogares se han endeudado el doble que hace un año.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman esta tendencia. A pesar de que la renta disponible bruta creció un 4,2% entre julio y septiembre, el gasto en consumo final se incrementó un 6%. Para cubrir esta diferencia, la necesidad de financiación de las familias ascendió a 5.700 millones de euros, el doble que en el mismo periodo del año anterior. La vivienda y el alquiler continúan siendo dos de los principales factores que impulsan este endeudamiento.