El peaje del Huerna se encarece: supera los 16 euros desde el 1 de enero

El Ministerio de Transportes confirma el alza del 3,64%, pese a que la Comisión Europea considera ilegal la prórroga de la concesión

Peaje de la autopista del Huerna
Cabinas del peaje del Huerna en La Magdalena

Inmaculada Rivas

El Ministerio de Transportes ha hecho oficial la nueva subida del peaje de la autopista del Huerna (AP-66). A partir del 1 de enero de 2026, el viaje entre Asturias y León será un 3,64% más caro, lo que eleva la tarifa para turismos y motos hasta los 16,17 euros, a falta del redondeo final que aplique la concesionaria Aucalsa. Este incremento supone un aumento de 57 céntimos por trayecto respecto al precio de 2025.

La eliminación del peaje del Huerna, un camino "posible" pero largo

Desde el Gobierno explican que la actualización de precios responde principalmente al crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC) y a la retirada progresiva de las subvenciones que se habilitaron en 2022 para contener la inflación. El Ministerio ha subrayado que, sin la ayuda que aún se mantiene, el peaje podría haber subido un 4,72%. Para mitigar el impacto, el Estado destinará 15 millones de euros a este sistema de compensación en 2026.

Una subida marcada por la polémica

La decisión de aumentar las tarifas se produce a pesar de que la Comisión Europea ha considerado ilegal la prórroga de la concesión hasta 2050, un hecho que motivó manifestaciones de más de 5.000 asturianos para solicitar su anulación. Además, el Ministerio mantiene su rumbo sin tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo en Galicia, que dictaminó que una concesionaria no debe cobrar la tarifa íntegra si las obras provocan atascos no comunicados a los usuarios. Las máquinas llevan meses trabajando en la AP-66 para reparar el argayo que se produjo el 10 de noviembre de 2024 y también para adaptar los túneles a la normativa europea de seguridad.

Manifestación contra el peaje del Huerna, en Oviedo

Condiciones y bonificaciones

El incremento del peaje del Huerna se sitúa en la parte baja de la horquilla fijada por el Gobierno para el resto de autopistas estatales, que varía entre el 3,64% y el 4,68%. La AP-66 comparte este mismo porcentaje de subida con otras vías como la AP-6 y la AP-68.

Transportes ha recordado que se mantendrán las bonificaciones para vehículos pesados y usuarios habituales que ya se aplican. En el caso de los camiones de cuatro o más ejes, el peaje se quedará en torno a los 15 euros. Con un tráfico diario de unos 6.000 vehículos, de los cuales 1.200 son camiones, el Huerna se mantiene como la única autopista de concesión estatal donde el transporte pesado paga menos que los vehículos ligeros.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

