Así subirán los precios de los peajes de las autopistas de Cataluña en 2026

Los cuatro peajes de las autopistas de la Generalitat se encarecerán alrededor de un 3% en 2026, según una resolución que recoge el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC). Las tarifas se revisan en función del IPC de octubre, que fue del 3,1%, y se aplica un coeficiente corrector en función de si los tráficos reales han estado iguales o superiores a los previstos. Así, los precios quedarán de este modo.

Túneles de Vallvidrera

El coste de pasar por los túneles de Vallvidrera se subirá 14 céntimos, hasta los 4,70 euros, en hora valle. Cuando la circulación se produzca en hora punta, el precio subirá hasta los 5,28 euros, 15 céntimos más.

Túnel del Cadí

El peaje del túnel del Cadí notará un incremento de 40 céntimos para los no residentes y los turismos sin bonificaciones. En total, se tendrán que pagar 14,56 euros por vehículo. Las motocicletas tendrán que abonar 11,73 euros y los vehículos más pesados, hasta 38,11 euros.

Autopista C-16

En el caso de la C-16, el tramo troncal de Sant Vicenç de Castellet costará 5,81 euros para los turismos de lunes a viernes no festivos y 9,76 para el resto de movimientos de los turismos. Las motocicletas tendrán que pagar 2,91 euros entre semana y 4,88 euros el resto de días y festivos.

Al tramo entre Sant Cugat y Terrassa, la tarifa será de 1,43 euros entre semana y 3,19 euros los fines de semana y festivos.

Autopista C-32

En el caso de la autopista C-32, entre Castelldefels y Sitges, el precio estándar para turismos llegará a los 8,42 euros y en el caso de las dos ruedas, a los 4,05 euros. Quienes tengan el descuento de vehículo con movilidad obligada tendrán que pagar 4,21 euros si son turismos y 2,02 euros si son motos. Ahora bien, este descuento solo se aplica entre semana y si el vehículo atraviesa la barrera de ida y vuelta. Si solo hace un viaje pagará los 8,42. Y si pasa un día festivo, también.

El peaje en Cubelles costará 5,03 euros para los turismos que no la utilicen regularmente; la barrera de acceso a Cubelles, 2,69 euros y el peaje a Calafell, 0,79.