Zarzalejos analiza la última crisis del PSOE: "Las costuras del Gobierno han estallado"

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado la situación actual del PSOE en el programa 'Herrera en COPE', asegurando en la sección 'Sexto Sentido' que "en pocos días han estallado las costuras del gobierno del PSOE".

Según ha explicado a Carlos Herrera, el detonante de esta crisis ha sido la actuación del secretario de Organización, Óscar López, a quien ha calificado de "torpe" por "haber echado sobre la tumba de Javier Lambán el fracaso socialista en Aragón en un ejercicio de miseria moral sin precedentes".

Un "ambiente de guerra civil"

escucha aquí el podcast El ruido aumenta en el PSOE tras la polémica de Óscar López, por José Antonio Zarzalejos | El sexto sentido Sexto Sentido Escuchar

La respuesta interna a estas declaraciones ha sido, según Zarzalejos, "una reacción bastante general de asco hacia este sujeto", agravada por "el silencio de Sánchez". Este episodio, sumado a que "ministros de tercera hayan descalificado a Felipe González y, al mismo tiempo, a García-Paje", está desatando un ambiente en Ferraz y la Moncloa "propio de las guerras civiles partidarias que caracterizan los fines de ciclo".

Para el analista, "la absorción de impactos negativos en el PSOE y el gobierno ha llegado a la saturación", lo que hace que las encuestas publicadas resulten "demoledoras y por completo verosímiles". Como consecuencia, afirma que ahora mismo "es imposible, ya, la cancelación de los críticos".

Esta situación genera una profunda "inquietud" entre lo que Zarzalejos denomina "la clase extractiva habitual que vejeta en la telaraña del clientelismo". Se refiere a "alcaldes, concejales, diputados autonómicos, asesores" y otros cargos que "perciben en peligro su nómina".

En su análisis, el periodista describe a Pedro Sánchez como alguien que "deambula como un zombi en España, pero también en la política internacional". Zarzalejos ha afirmado que "el Sánchez más excéntrico y desalineado lo hemos contemplado, sí, en el exterior", citando como ejemplos la cumbre de la OTAN del año pasado y la reciente cumbre de seguridad en Múnich.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

En la política doméstica, ha señalado que "su único argumento es VOX, que le presta buen servicio". Mientras, en la escena internacional, "su agarradera es el antiturmpismo y el pacifismo de impronta zapateril", lo que considera "una doble forma de engañarse y de no estar en política".

El futuro de la izquierda

Finalmente, Zarzalejos se ha referido al espacio de la "extrema izquierda", donde Yolanda Díaz "interpretará el canto del cisne" con la firma del nuevo salario mínimo interprofesional. El analista vaticina que, tras ello, "su propia gente la va a liquidar y se reunificará para evitar el descalabro", un escenario en el que, advierte, "Rufián merodea por esos lares".