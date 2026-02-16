China envía cuatro ratones a una estación especial durante dos semanas y uno de ellos regresa muy diferente

El colaborador Alberto Herrera ha explicado en 'Herrera en COPE' un hito científico que podría acercarnos más a la colonización de la Luna y Marte. Una misión espacial china ha regresado a la Tierra con una sorpresa inesperada: una de las ratonas enviadas al espacio volvió embarazada y ha dado a luz con éxito, lo que supone un avance sin precedentes en el estudio de la reproducción de mamíferos fuera del planeta.

Un experimento en microgravedad

El experimento consistió en enviar cuatro ratones a la estación espacial china para observar cómo se adaptaban a un entorno de microgravedad y radiación cósmica durante un periodo de dos semanas. Tal y como detalló Herrera al periodista Jorge Bustos, el objetivo principal era estudiar la reacción del cuerpo de un mamífero en estas condiciones extremas.

Alamy Stock Photo La Estación Espacial Internacional

Nueve crías sanas

La misión, que partió en octubre y regresó en noviembre, trajo consigo un resultado inesperado. Una de las hembras se quedó embarazada en el espacio y, a su vuelta a la Tierra, "dio a luz nueve crías sanas", que actualmente se están desarrollando con aparente normalidad. Este hecho ha sido calificado como esperanzador por la comunidad científica.

Hasta ahora, uno de los grandes interrogantes era el efecto de las condiciones espaciales en la capacidad reproductiva. Alberto Herrera destacó la importancia del hallazgo: "Lo que no sabíamos era cómo nos afectan las condiciones del espacio a la hora de reproducirnos". La respuesta a esta pregunta es crucial, ya que "la intención de la raza humana es colonizar de momento la Luna y Marte".

Un paso más cerca, pero con cautela

Aunque el cuerpo de los mamíferos puede soportar la vida en el espacio durante un tiempo, la reproducción era una barrera. El éxito con los ratones, que según Herrera "son muy parecidos" en aspectos biológicos relevantes, es un gran avance. Sin embargo, el propio colaborador pide cautela: "hay que cogerlo un poco con pinzas", ya que no significa que los humanos puedan tener hijos en el espacio de forma inminente.

Será necesario observar el desarrollo de las crías a lo largo de meses e incluso años y seguir investigando. No obstante, como concluyó Herrera, este experimento demuestra algo fundamental: "La vida es todavía más resistente de lo que pensamos". El debate suscitó la curiosidad de Jorge Bustos sobre si ha habido relaciones íntimas en las estaciones espaciales, a lo que Herrera admitió no tener respuesta.