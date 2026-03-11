"Comer es ya un 40 por ciento más caro que en 2021 y la crisis en Oriente Medio amenaza con golpear de nuevo el bolsillo"

La cesta de la compra se ha encarecido de forma notable en los últimos años, una situación que amenaza con agravarse por la crisis en Oriente Medio. Según se ha analizado en el programa La Linterna de COPE con Ángel Expósito, comer es ya un 40 por ciento más caro que en 2021, de acuerdo con el último informe de EAE Business School. El estudio apunta a que la inflación en los alimentos se ha vuelto estructural, no solo en los últimos cinco años, sino a lo largo de la última década.

Un ‘efecto escalón’ en los precios

El análisis refleja la consolidación de lo que se denomina un efecto escalón, lo que significa que los niveles de precios de hace un par de años no se van a revertir. La razón es que la estructura de costes ha cambiado para siempre, una situación que se produce sin que los hogares hayan recuperado su poder adquisitivo. Como ha explicado la experta económica Pilar García de la Granja en sus Clases de Economía, los salarios no crecen al mismo ritmo que se eleva la inflación, por lo que el poder de compra de los ciudadanos es cada vez menor.

Freepik Una mujer hace la compra en un supermercado

Esta inflación alimentaria, que el informe califica como un impuesto regresivo, castiga de forma mucho más severa a los hogares con ingresos más bajos. Estas familias ya destinan casi el 20 % de su renta a la comida, es decir, uno de cada cinco euros, frente al 5 % que dedican las familias con rentas más altas. Esta brecha evidencia cómo la subida de precios afecta de manera desigual a la población.

El vicedecano de investigación en EAE Business School, Samer Ahur, advierte de las consecuencias directas sobre la dieta de las familias más vulnerables. Según Ahur, estas no podrán seguir manteniendo una dieta saludable: "a la fuerza tendrán que ir a comer algo más o comprar algo menos saludable, como, por ejemplo, productos procesados más baratos y evitar esa compra de productos frescos".

Las claves: energía y costes laborales

Pilar García de la Granja, directora de Mediodía COPE, ha señalado que la clave de esta escalada de precios, que afecta a todos los sectores como también el de la vivienda, reside en la estructura de costes. "Entre el 45 y el 60 por 100 del coste de fabricar cualquier cosa es energía y costes laborales, sueldos y luz", ha explicado. Un ejemplo llamativo es el de los huevos, cuyo precio se ha incrementado un 93 % desde 2019.

El conflicto en Oriente Medio ha provocado que los precios de los combustibles y de la energía se disparen

La experta económica ha resumido el dilema al que se enfrenta la producción: "Si tienes la luz cara, no puedes tener los sueldos altos, y si tienes los sueldos altos, tienes que tener la luz barata". Cuando ambos factores se encarecen simultáneamente, "al final empobreces a la gente", ha sentenciado, una realidad que confirman los datos sobre el poder adquisitivo de las familias.

Lamentablemente, esta tendencia no parece que vaya a revertirse a corto plazo. El actual contexto geopolítico en Oriente Medio ha agudizado el problema en las últimas semanas, y todo apunta a que la cesta de la compra seguirá encareciéndose todavía más.