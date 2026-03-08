De la Granja, experta económica: "¿Cuántas familias viven en España con ingresos entre 1.400 y 1.800 euros al mes? Esto es dramático"

Según datos publicados por ABC, uno de cada cuatro asegurados en España cobra menos trabajando que con las ayudas públicas familiares. Una situación que la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha calificado de 'insostenible' en 'La Linterna' con Expósito. Durante la sección Clases de Economía, De la Granja ha señalado que el ingreso mínimo vital para una familia con dos hijos, que ronda los 1.400 euros, es "prácticamente el mismo" que el sueldo más frecuente en España, afectando a "más de 5.000.000 de empleados".

¿Cuántas familias viven en España con ingresos de entre 1.400 y 1.800 euros al mes? Esto es dramático"

Gemini Un jubilado mira un papel en el que está su nómina donde viene su pensión de jubilación

La situación ha llevado a la experta a lanzar una pregunta al aire durante su intervención: "¿Cuántas familias viven en España con ingresos de entre 1.400 y 1.800 euros al mes? Esto es dramático". De la Granja ha subrayado la paradoja actual del mercado laboral, donde muchos trabajadores son compatibles con ayudas y subvenciones, ya que sus salarios no son suficientes para subsistir.

Una decisión política

Para García de la Granja, este escenario responde a "una decisión política de este gobierno". Según ha explicado en los micrófonos de COPE, el Ejecutivo "decidió apostar por lo que ellos llaman un decrecimiento sostenido de la economía". Un modelo que, en su opinión, se traduce en "tener muchos más pobres y unos cuatro ricos ahí arriba de la estratosfera", en un sistema donde el acceso a las ayudas públicas es fundamental.

Es un escándalo que estés trabajando y que con ayudas la gente gane más que tú"

Europa Press Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE

Finalmente, la directora de Mediodía COPE ha concluido que esta realidad es a todas luces injusta. "Es un escándalo que estés trabajando y que con ayudas la gente gane más que tú", ha sentenciado, poniendo de manifiesto el descontento que genera esta situación entre los trabajadores con salarios bajos.