"Con los precios que tenemos hoy, llenar un depósito de gasóleo supera los 100 euros y baja hasta unos 85 si es gasolina, con unos 55 litros de capacidad"

La escalada de precios en los carburantes se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los conductores españoles, especialmente para los que tienen un vehículo diésel. Como se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, la situación es crítica: llenar un depósito de gasóleo de 55 litros supera ya los 100 euros, mientras que hacerlo con gasolina se queda en unos 85 euros. Este escenario se complica aún más con la reciente advertencia de Bruselas a España, señalando que una posible bajada del IVA de los carburantes al 10% iría en contra de la normativa europea.

A pesar de que el Gobierno insiste en que la medida sería coyuntural y no estructural, los precios no ofrecen respiro. Según los últimos datos, el diésel ha subido hasta los 1,88 euros el litro de media, superando el 1,81 con el que nos fuimos de vacaciones. Por su parte, la gasolina ha experimentado una ligera bajada de 12 céntimos, situándose en 1,57 euros por litro, una diferencia que evidencia cómo el diésel se lleva la peor parte, tal y como se puede escuchar en este análisis sobre por qué el diésel no baja.

Una crisis "más grave" que las anteriores

Los expertos advierten que lo peor podría estar por llegar. Durante su intervención en 'La Linterna', la experta económica Pilar García de la Granja ha destacado la tensión extraordinaria en los mercados. Por su parte, el experto de TEMPOS Energía, Antonio Aceituno, ha señalado que la crisis de los combustibles refinados se sentirá profundamente en Europa si la situación geopolítica no mejora. "Si el estrecho de Ormoz sigue cerrado y Asia sigue cautelosa y temerosa, Europa va a sentir profundamente la crisis de los combustibles refinados. Van a superar los 2 euros por litro, está casi para allá", ha advertido el experto energético en COPE.

Van a superar los 2 euros por litro, está casi para allá"

EFE Dos personas repostan en una gasolinera en Ourense

La Agencia Internacional de la Energía ya califica la crisis actual como más grave que las del 73, 79 y 2022. El nerviosismo es palpable entre los inversores, con el barril de Brent, referencia en Europa, superando los 110 dólares y el West Texas los 115 dólares. Según García de la Granja, los futuros podrían dispararse hasta los 145 o 150 dólares, una situación de pánico que agrava todavía más el panorama económico.

Efecto dominó en el transporte y la energía

Las consecuencias de esta escalada de precios ya son visibles. En el sector aéreo, el encarecimiento del combustible ha provocado la cancelación de vuelos, como los anunciados por Bolotea hasta finales de abril. Varias compañías en Asia han subido sus tarifas y en aeropuertos italianos tan importantes como el de Milán se aplican restricciones por la falta de queroseno.

Europa Press (Foto de ARCHIVO)Moeve, Pionera En España En El Suministro De Diésel Renovable Dentro De Un AeropuertoEuropa Press09/10/2025

Pilar García de la Granja ha subrayado que la dependencia energética de Europa es un factor clave, aunque España tiene un 30% del gas natural garantizado desde Argelia. La experta ha alertado de que la situación no solo afectará a quienes quieran viajar, sino que "también se va a trasladar al resto de las fuentes energéticas, a la electricidad, a los trenes". Por ello, ha concluido de forma tajante que "no es el momento de cerrar centrales nucleares".

No es el momento de cerrar centrales nucleares"

La vivienda, la otra gran preocupación

Por si fuera poco, a la crisis energética se suma la tensión en el mercado inmobiliario. España es ya el cuarto país de Europa donde más crece el precio de la vivienda, alcanzando nuevos máximos en 2025 con una media de 2.284 euros por metro cuadrado, según datos de los registradores. Paradójicamente, las compraventas superan los niveles de 2007, justo antes del estallido de la burbuja, un dato que se une a las advertencias de los economistas sobre el riesgo de estanflación.