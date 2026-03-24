"Expertos de la NASA han cultivado garbanzos en suelo lunar y han brotado, pero el agua es lo más importante, se supone que habrá mecanismos para conseguirla en La Luna"

En el programa 'La Linterna', de la mano de Expósito y Jorge Alcalde, se ha abordado una de las grandes cuestiones de la futura exploración espacial: la agricultura. Lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción, como lo que hizo el personaje de Matt Damon en 'Marte', está cada vez más cerca. Un equipo de expertos de la NASA ha dado un paso de gigante al conseguir que semillas de garbanzos broten en un suelo que simula las condiciones del satélite terrestre, un avance que podría ser fundamental para mantener una base lunar permanente.

El secreto del 'regolito' fértil

El suelo lunar no es como el terrestre. Está compuesto por una sustancia conocida como regolito, un mineral muy rico en hierro pero carente de nutrientes, lo que lo convierte en un terreno nada fértil. Tal como ha explicado Jorge Alcalde, en él "no se puede cultivar gran cosa, pero es el único sitio en el que se podría cultivar algo si viviésemos en la Luna". Por ello, los científicos se centraron en encontrar la fórmula para hacerlo productivo.

La clave ha estado en añadir dos componentes. Por un lado, vermicomposte, que es la materia generada por las lombrices al descomponer materia orgánica, una especie de "mini abonos". Por otro, unos hongos microrrícicos que facilitan a las raíces del garbanzo la absorción de los pocos líquidos que pueda haber. Con esta combinación, los investigadores han logrado transformar el regolito en un sustrato viable.

Con esta mezcla, regolito, el compost y estos hongos microrrícicos, han conseguido que los garbanzos broten"

Jorge Alcalde ha resumido el éxito del experimento de forma clara: "Con esta mezcla, regolito, el compost y estos hongos microrrícicos, han conseguido que los garbanzos broten en un suelo muy similar al que sería el suelo de la Luna". Este hallazgo sobre la composición del suelo lunar abre la puerta a nuevas posibilidades.

¿Por qué garbanzos?

La elección de esta legumbre no ha sido casual. Los garbanzos son conocidos por ser muy resistentes, fáciles de cultivar y muy nutritivos. La especie concreta utilizada por la NASA es especialmente robusta frente a las amenazas habituales en la Tierra, lo que la convertía en la candidata ideal para empezar. Sin embargo, el objetivo es más ambicioso. "No puede vivir solo de garbanzos una colonia de astronautas en el futuro", ha señalado Alcalde. Esta investigación demuestra que "casi cualquier otro tipo de vegetal, al menos casi cualquier tipo de legumbre, podría empezar a ser cultivada".

Alamy Stock Photo Plantación de garbanzos

Agua y radiación, los grandes desafíos

Pese al éxito, aún quedan obstáculos importantes. El principal de todos es el agua. Como ha afirmado el experto en 'La Linterna', "el agua es el más importante". No obstante, ya se barajan varias soluciones, como reciclar el agua de los desechos de los propios astronautas o extraerla de los depósitos de hielo que se cree que existen en la Luna. Como última opción, también se podría enviar desde nuestro planeta, ya que se espera que los viajes a la Luna sean mucho más sencillos en el futuro.

El agua es el más importante"

El otro gran problema es la ausencia de atmósfera, lo que implica una falta de protección frente a la radiación cósmica y solar. Para solucionarlo, los técnicos de la NASA prevén la construcción de invernaderos especiales que no solo protejan los cultivos del clima, sino también de estas peligrosas radiaciones. Un futuro que, según los expertos, podría no estar tan lejano.