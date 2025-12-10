Carlos García-Galán, ingeniero de la NASA: "Hay otros países que han ido a la Luna y pueden confirmar que hay objetos allí que demuestran que ya estuvimos en 1969"

Un sorprendente 22 % de los españoles cree que los alunizajes fueron falsificados y que el ser humano nunca ha pisado la Luna, según una encuesta de YouGov. El dato, comentado en el programa Herrera en COPE por Alberto Herrera, ha provocado la incredulidad del divulgador científico Jorge Alcalde: "Ni en mis peores pesadillas había llegado a un 22 % de personas que piensan que no hemos llegado a la Luna, sinceramente". Este escepticismo persiste a pesar de las abrumadoras evidencias y de los nuevos planes para volver a nuestro satélite.

Los argumentos de la conspiración, a examen

Uno de los argumentos más recurrentes de los negacionistas es la existencia del cinturón de Van Allen, una zona de alta radiación que rodea la Tierra y que supuestamente sería letal para los astronautas. Jorge Alcalde ha desmentido este punto, explicando que "se puede atravesar en ciertas condiciones, como las que ocurrieron en las misiones Apolo, por ejemplo, atravesando muy deprisa". El tiempo de exposición de las naves fue tan corto que "no se llegaron a los mínimos de radiación" considerados peligrosos. Alcalde ha subrayado que los ingenieros aeroespaciales "son capaces de determinar con precisiones asombrosas por dónde y cómo" enviar una nave al espacio de forma segura.

Además, Alcalde ha recurrido al principio de la navaja de Ockham para desmontar la idea de un engaño masivo. Considera que fingir el alunizaje habría sido una proeza casi más compleja que el propio viaje, ya que habría implicado poner de acuerdo a "400.000 ingenieros que trabajaron en las misiones Apolo", a cientos de radioastrónomos e incluso a la Unión Soviética, que monitoreaba la misión. "¿Es más sencillo pensar que fuimos a la Luna o que cientos de miles de personas fueron engañadas y seguimos siéndolo? Evidentemente, es más sencillo pensar lo primero", ha concluido.

Carlos García-Galán, una pieza clave en el regreso a la Luna

Para aportar más luz sobre el futuro de la exploración lunar, el programa ha contado con el testimonio de Carlos García-Galán, ingeniero de la NASA y uno de los españoles más importantes de la misión Artemis II. Su rol es crucial: forma parte del grupo de gerencia de la misión en Houston, que autoriza los momentos más importantes, como el lanzamiento o el encendido de motores para poner rumbo a la Luna. "Hay un grupo de gerencia de la misión, y ellos son los que, y yo soy parte de él, le dan permiso a los directores de operaciones [...] para hacer los eventos más importantes", ha detallado.

Si algo se sale, algo mal y tenemos que abortar la misión, por ejemplo, yo sería parte del equipo que tomaría la decisión de si la abortamos o no" Carlos García-Galán Miembro de la NASA

García-Galán se ha mostrado "un poco increíble" ante el porcentaje de españoles que dudan de la llegada a la Luna, y ha ofrecido argumentos contundentes. Ha recordado que en la Luna se dejaron experimentos que aún hoy "puede recibir datos", como los espejos para mediciones con láser. Además, ha señalado que "muchos países, China, la Unión Soviética, Rusia, ahora Japón, que han ido a la Luna y pueden confirmar que hay objetos y cosas de estas allí". También ha mencionado que las misiones robóticas posteriores han corroborado que las leyes de la física lo permiten.

Artemis: una nueva era de exploración espacial

El ingeniero ha confirmado la nueva ventana de lanzamiento para la misión Artemis II, que devolverá al ser humano a la órbita lunar. "La ventana se abre el 5 de febrero y se cierra el 13", ha especificado, refiriéndose a febrero de 2026. Ha asegurado que el cohete "está ya todo terminado" y que en diciembre se realizará un "ensayo general" con la tripulación. Respecto a por qué se ha tardado tanto en volver, García-Galán ha aclarado que no es una cuestión de coste, sino de prioridades. El programa Apolo llegó a consumir "el 5 por 100 como mínimo del producto nacional bruto en Estados Unidos", mientras que el presupuesto actual de la NASA es "menos del 1 por 100".

El objetivo del programa Artemis va mucho más allá de simplemente volver. "Llegar a la Luna fue el objetivo del programa Apolo y para nosotros es el primer paso", ha afirmado García-Galán. El plan es "montar una infraestructura en la Luna y alrededor de la Luna para poder hacer exploración sostenible". Esto incluye probar tecnologías necesarias para el gran salto a Marte, como la instalación de bases, reactores nucleares o el uso de recursos lunares, como el agua, para generar combustible.

Preguntado por el astronauta en prácticas Pablo Álvarez, sobre por qué enviar humanos en lugar de robots, el ingeniero ha sido claro: la eficiencia. "En Marte llevamos 25 años con robots, y hemos recorrido, más o menos, el mismo terreno que hicieron los astronautas de Apolo en seis misiones", ha revelado. La capacidad humana de pensar y explorar en tiempo real es insustituible y es clave para convertirnos en "una especie que podamos ir a otros planetas".

Esta nueva era espacial también será diferente en su difusión. La misión Artemis se ha diseñado para "llevarnos al público con nosotros", con sistemas de comunicación óptica para conferencias en tiempo real y multitud de cámaras que ofrecerán imágenes icónicas. Eso sí, ha confirmado que, al pasar por la cara oculta de la Luna, se perderá la comunicación temporalmente, un momento de tensión como el que ya se vivió en la misión no tripulada Artemis I. La siguiente fase, Artemis III, que sí pisará la Luna, está prevista "entre 2027 y 2028", a la espera de los avances en las naves de alunizaje de SpaceX y Blue Origin.