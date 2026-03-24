Ángel Expósito, sobre María Jesús Montero: "¿Habla de sí misma en tercera persona? Solo le faltaba decir que estaban Isabel La Católica y ella al frente de España"

El presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha analizado en su programa las recientes declaraciones de María Jesús Montero, que deja la vicepresidencia del Gobierno para ser la candidata del PSOE en las elecciones en Andalucía. La también ministra de Hacienda ha protagonizado una emotiva despedida en el Consejo de Ministros antes de centrarse en la campaña andaluza, donde ha realizado unas afirmaciones que han provocado la reacción del comunicador.

Probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia"

En una rueda de prensa, Montero ha presumido de su trayectoria y de su decisión de dejar sus cargos: "Que una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso, vicepresidenta primera y ministra de hacienda, que "probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas... para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste del deterioro de los servicios públicos"". Una afirmación que ha llevado a Expósito a preguntarse con ironía: "¿Habla de sí misma en tercera persona? Solo le faltaba decir que estábamos Isabel, la Católica, y yo, al frente de España".

EFE La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Relevo 'quirúrgico' en el Gobierno

La salida de Montero obliga a Pedro Sánchez a una remodelación "quirúrgica" de su ejecutivo, según fuentes de Moncloa. El presidente, que está "muy satisfecho con su consejo de ministro", podría repartir las responsabilidades de la vicepresidencia primera y la cartera de Hacienda entre dos personas. Sánchez ha despedido a Montero calificándola como una política víctima de sus propios actos y ha añadido que "decirle a una persona que la quieres, que la vas a echar de menos y que valoras muchísimo todo el trabajo que hace, nunca sobra".

Es una espectacular política"

El propio presidente del Gobierno ha asegurado que la echará de menos y la ha definido como "una espectacular política". Desde el complejo presidencial, según el periodista Ricardo Rodríguez, convierten en activo electoral su condición de número dos del Gobierno, calificándola como una "mega política con una gestión inmejorable", pese a que el PSOE de Andalucía afronta la contienda con las peores perspectivas.

EFE La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Moreno busca una 'mayoría sensata'

Enfrente, el presidente en funciones y candidato del PP, Juanma Moreno Bonilla, ha asegurado en 'Herrera en Cope' que aspira a una mayoría absoluta para lograr un gobierno estable. "Aquí, lo que nos vamos a jugar los andaluces es algo muy importante, o una mayoría sensata o, por otro lado, meternos en un lío", ha declarado. El candidato popular, Juanma Moreno, ha añadido que, aunque VOX "es una fuerza política fuerte", está convencido de que "incluso muchos votantes de VOX van a confiar en la estabilidad" que su propuesta puede generar.

La campaña andaluza arranca también con frentes judiciales. Según ha informado 'El Debate', agentes de la UDEP han registrado el domicilio del que fuera número tres de Montero en el ministerio, José Antonio Marco San Juan. La fiscalía anticorrupción presentó previamente una querella contra él por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de archivar pleitos de varios empresarios.