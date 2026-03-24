Rafa Carrasco pasó de jugar en el Real Madrid a conducir el tren turístico de este pueblo de Huelva: "Me ha dado un trabajo que me encanta, estás con personas"

El programa La Linterna de COPE con Expósito ha contado la historia de Rafa Carrasco, un hombre cuya vida ha dado un vuelco inesperado. Cada año, miles de niños sueñan con triunfar en la ciudad deportiva de Valdebebas, pero la probabilidad es mínima: de cada mil aspirantes, solo cuatro lo consiguen. Carrasco fue uno de esos elegidos.

Con solo 10 años, unos ojeadores del Real Madrid acudieron a un partido para fichar a otro niño, pero su talento les deslumbró. Permaneció en el equipo blanco hasta los 18 años, un período dorado en el que compartió vestuario con leyendas como Beckham, Zidane y Ronaldo. Entrenaba con los galácticos y ya ganaba dinero, pero la vida le tenía preparado otro camino.

La lesión que lo cambió todo

Al cumplir la mayoría de edad, fichó por el Getafe, donde su carrera futbolística se vio truncada. Una lesión bastante grave de rodilla le apartó del sueño de llegar a Primera División. "El salto a lo que era más profesional, Primera División, pues se perdió", ha relatado. La encrucijada vital llegó de la mano de su padre, que tenía una empresa en Aracena y le dio dos opciones: "Oposiciones o la empresa".

doñana-aracena Tren turístico de Aracena

Rafa apostó por la empresa familiar. Este cambio significó dejar atrás su futuro en el fútbol y mudarse a Aracena (Huelva), adaptándose a una rutina completamente distinta, un ejemplo de reinvención personal como otros que se han contado en COPE, como la de un TEDAX que tuvo que buscar trabajo tras una lesión.

Del balón al volante en Aracena

Así fue como cambió el balón por el volante del tren turístico de Aracena. Su vinculación con esta localidad onubense, de la que es originario su padre, viene desde pequeño. "Siempre que encontrábamos unos diitas, pues mi padre siempre nos ha inculcado el pueblo, Aracena", explica sobre una tierra con un encanto especial, como demuestra el monumento que alberga este pueblo de la sierra.

Aunque a veces imagina qué habría sido de su carrera, se siente realizado. El fútbol le enseñó valores como el sacrificio, la constancia y la disciplina, claves en su nueva vida. Ahora, asegura que no lo cambiaría por nada: "Vamos, yo soy superfeliz".

Soy superfeliz"

La razón de su plenitud está en las pequeñas cosas: "A mí, Aracena me ha dado un niño espectacular, una mujer con la que soy muy feliz y un trabajo que me encanta". Sobre su empleo, destaca el contacto humano: "Al final estás con personas, tratas con muchas de diferentes lugares de España y de otros países. Te da la oportunidad de conocer a mucha gente".

Me ha dado un trabajo que me encanta, porque al final estás con personas"

La historia de Rafael Carrasco es un ejemplo de que el éxito no siempre reside en el plan inicial. A veces, una segunda oportunidad, forzada por las circunstancias, puede convertirse en el verdadero camino hacia la felicidad.