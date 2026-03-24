"Las mujeres empleadas en los hogares españoles son mayoritariamente inmigrantes y el 50 por ciento cobran menos del SMI, no tienen regulados los descansos"

En su apunte en 'Femenino Singular', dentro del programa La Linterna, la periodista Gloria Lomana ha arrojado luz sobre la precaria situación de las trabajadoras del hogar en España. Basándose en una reciente encuesta de la Universidad de A Coruña a 400 mujeres, ha destacado un dato alarmante: el 50% de las empleadas del hogar, en su mayoría inmigrantes, cobran menos del salario mínimo interprofesional (SMI).

Son economía sumergida con mayor exposición a los abusos"

Lomana ha subrayado que estas trabajadoras a menudo no tienen regulados los descansos, lo que las sitúa en una posición de vulnerabilidad. "Son economía sumergida con mayor exposición a los abusos", ha sentenciado la periodista, describiendo una realidad que afecta a miles de mujeres en el país.

Alamy Stock Photo Los productos de limpieza de una empleada del hogar

Un sector feminizado y precario

Uno de los datos más reveladores que ha expuesto Lomana es la composición del sector: más del 95% de quienes se dedican al empleo doméstico son mujeres. Esta cifra contrasta con la tasa de empleo general, donde la ocupación femenina ya es 10 puntos inferior a la masculina, una situación que, según la periodista, "explica muchas cosas, por ejemplo, las brechas persistentes".

Esto explica muchas cosas, por ejemplo, las brechas persistentes"

El eco de las reivindicaciones

Ante esta situación, Lomana ha recordado que no es de extrañar que entidades como Cáritas estén "encabezando esta semana los actos de sensibilización" con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemora el 30 de marzo. La fecha sirve para recordar que, hace ya 15 años, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) aprobó un convenio para garantizar derechos básicos que, a día de hoy, siguen siendo muy escasos.

La lucha por la dignificación del sector es constante. Un ejemplo son las 'Kellys', que claman contra la precariedad con jornadas de 12 horas y sueldos de 1.000 euros, un eco de la situación en los hogares. Pese a ello, el Gobierno ha confirmado un nuevo derecho que tendrán las empleadas del hogar a partir de 2026. La regulación es clave, ya que la nueva normativa contempla multas por no darlas de alta, una infracción grave con recargos.

Finalmente, Gloria Lomana ha planteado una pregunta de cara al futuro, sobre cómo se repartirán los cuidados en una sociedad cada vez más longeva. Este reto demográfico pone aún más de relieve la urgencia de regularizar y dignificar un sector esencial para el sostenimiento de miles de familias.