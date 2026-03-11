Juanma Castaño alerta de una señal preocupante "en muchos madridistas" antes de enfrentarse al Manchester City en la Champions: "No sé si es lo normal en la Copa de Europa"

Las horas previas al comienzo del duelo de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Manchester City no han sido del todo halagüeñas para los aficionados madridistas. Al menos, es lo que transmitió Juanma Castaño en El Partidazo de COPE la noche antes del partido de ida en el Santiago Bernabéu.

"Veo a muchos madridistas firmando el empate. A muchos, de verdad", insistió Castaño ante la incredulidad de algunos de los comentaristas. "No sé si es normal en Copa de Europa firmar un empate en casa", comentó de la misma manera que tampoco se imagina a otros equipos grandes de Europa firmando tablas en el duelo que juegan en su estadio.

ARBELOA AFRONTA EL PARTIDO CON SIETE BAJAS

Posiblemente a ese desánimo ha contribuido la dinámica irregular del equipo en las últimas fechas y tras comprobar que con la llegada de Álvaro Arbeloa la situación no es mucho mejor de lo que era con Xabi Alonso.

Además, para el partido de este miércoles, el técnico salmantino del Real Madrid cuenta con siete bajas, entre ellas, la de Mbappé, el máximo goleador del equipo.

La buena noticia, en el plano deportivo, es que el equipo madridista recupera a dos piezas con respecto a su último partido, el disputado en Balaídos el viernes anterior, frente al Celta: a Dean Huijsen y Franco Mastantuono, "que tampoco es que sean los jugadores más en forma", como valoró Castaño.

En el Real Madrid cruzan los dedos por si Mbappé pudiera llegar para el partido de vuelta de la eliminatoria, aunque el club es cauto.

Según la información de Miguel Ángel Díaz, Arbeloa podría repetir el mismo once titular por el que apostó ante el Celta de Vigo. Camavinga, que también se perdió el viaje a Vigo por unas molestias en una muela, empezaría en el banquillo.

El Real Madrid - Manchester City se juega este miércoles, 11 de marzo, en el Santiago Bernabéu a las 9 de la noche, y será retransmitido en directo por Tiempo de Juego.