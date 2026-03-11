La historia de superación de Loida Zabala, subcampeona de Europa en halterofilia paralímpica: "Ahí sigue, sin bajar los brazos"

Yo creo que hay gente que nos demuestra que nada está escrito. Que se puede hacer una previsión de vida, más o menos. Pero luego hay personas que se saltan lo que se supone debe pasar. Y ella, que es todo eso y mucho más, que es un hecho extraordinario, un ser humano asombroso, dice que lo suyo lo tenemos todos. Que esa fuerza interior, la llevamos todos dentro.

Loida Zabala acaba de proclamarse nueva subcampeona de Europa en halterofilia paralímpica en el campeonato que se ha celebrado en Georgia. Loida Zabala, de Losar de la Vera, Cáceres, se ha venido llena de plata y ha vuelto a batir el récord de España. Se quedó en silla de ruedas a los 11 años. Hace tres le diagnosticaron un cáncer terminal e incurable. Y ahí sigue, sin bajar los brazos.

Este nuevo triunfo, no es deportivo. Porque a estas alturas no debería estar viva, pero lo está. Ha quedado con su oncóloga en que quiere llegar a los Juegos de Los Ángeles. Mientras tanto, en su teléfono, suena una alarma. Y cuando suena, en la pantalla aparece “sigues viva”.

No creo que a esta historia haya que añadirle nada más. Hay gente absolutamente extraordinaria.

la entrevista a loida zabala en cope extremadura

Zabala definía su situación actual a nuestros compañeros de COPE Extremadura como una doble "competición de vida y deportiva", en la que, a pesar de la dureza de su enfermedad, asegura encontrarse en un estado de forma excepcional. "Ahora mismo estoy más motivada que nunca, es que nunca he hecho las marcas que estoy haciendo actualmente", ha afirmado la atleta, demostrando una fortaleza que va más allá de lo físico.

Esta progresión es sorprendente. La deportista extremeña ha explicado que "en 2023 empecé levantando solo 40 kilos" debido al efecto de los corticoides, una bajada drástica desde su marca personal de 100 kilos. Sin embargo, su recuperación ha sido espectacular: "Terminé el 2023 levantando 75, y el lunes en el gimnasio hice 106 kilos", un nuevo récord personal que evidencia su extraordinario momento.

Con estas marcas, la deportista no oculta su ambición. Aunque es consciente de la dificultad, su objetivo es estar entre las mejores. "Mi sueño sería subir al pódium, a ver lo que pasa finalmente", ha comentado, añadiendo que "soñar es gratis". Su mirada está puesta en Los Ángeles, un objetivo que trasciende lo deportivo y que se ha convertido en un "pacto" con su oncóloga, un pilar fundamental en su día a día.

Loida Zabala atribuye su increíble capacidad de resistencia a su actitud. "Yo pienso que la motivación, el generar todos los días endorfina, oxitocina y serotonina, pues, creo que eso puede con todo", ha reflexionado. Considera que esta mentalidad "hace que tu cuerpo aguante incluso más de lo que debería aguantar", una fuerza interior que, según ella, "todo el mundo tenemos", pero que solo descubrimos cuando nos enfrentamos a las circunstancias más adversas.