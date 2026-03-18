"Dos zonas de España está haciendo acopio de bombonas de butano; ahora cuesta 16 euros y 8 millones de personas las consumen a diario"

El temor a que suba el precio de la bombona de gas butano ha provocado una oleada de compras preventivas en España. Tal y como ha explicado Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa Herrera en COPE, los usuarios están acumulando varias bombonas, especialmente en el sur de España y en el mundo rural.

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Este acopio masivo ha provocado que en gasolineras y puntos de venta "se las están quitando de las manos", según la periodista. El motivo es la reciente subida de casi un 5% en su coste, concretamente un 4,9%, que sitúa el precio final en 16,35 euros tras la resolución publicada en el BOE. Este incremento contrasta con la anterior revisión de enero, cuando el alza fue de solo un 0,7%.

Un precio regulado que sube por la guerra

Pilar García de la Granja ha aclarado que el coste del butano no está liberalizado en España, sino que se revisa bimestralmente. El precio se fija cada dos meses en función de tres factores clave: el coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, el coste de los fletes (transporte) y la evolución del cambio euro-dólar.

Les están quitando las bombonas de las manos a las gasolineras y a los puntos de venta" Pilar García de la Granja Experta económica

En esta última revisión, la causa del encarecimiento se debe a que "se ha disparado el precio del petróleo y de los fletes, en este caso, un 16 por 100", lo que ha provocado la subida de casi el 5 por 100 en la bombona de gas, según ha detallado la experta económica.

Un combustible esencial pese a su retroceso

Aunque se pueda pensar que es una energía del pasado, las cifras demuestran su vigencia. El año pasado se consumieron 57 millones de envases de gas licuado de petróleo. Si bien es cierto que se trata de un combustible en retroceso desde 2021, con una caída del 12%, todavía hay 8 millones de personas que lo consumen de forma habitual en España.

Alamy Stock Photo Bombona de butano vacía en la puerta de una casa

El perfil de estos consumidores corresponde a "familias y zonas en donde, o no se utiliza mucho la calefacción normal, por ejemplo, las zonas costeras, o en las zonas rurales, en donde no tienen otra manera de calentarse o de cocinar", ha concluido García de la Granja.