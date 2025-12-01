La carne de cerdo va a bajar de precio tras la crisis de la peste porcina: "No es diferente a lo que ha pasado con los huevos"

La crisis sanitaria provocada por la peste porcina africana (PPA) ya está teniendo consecuencias económicas directas para España, pero también podría tener un efecto inesperado en el bolsillo de los consumidores. La detección de la enfermedad en dos jabalíes en la provincia de Barcelona ha activado las alarmas en el sector y ha provocado el bloqueo de exportaciones a varios países, un escenario analizado en el programa 'La Linterna' de COPE por Ángel Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja, quienes han contado con las claves de Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR).

Impacto inmediato en las exportaciones

Miguel Ángel Higuera ha confirmado la gravedad de la situación: "España se ha positivizado de una enfermedad importante, que es la peste porcina africana". Aunque de momento está delimitado a jabalíes en una zona concreta, el impacto comercial ha sido automático. Mercados como Japón, México y Reino Unido han bloqueado las importaciones de cerdo desde España, afectando a un sector que factura más de 9.000 millones de euros fuera de nuestras fronteras. Higuera ha explicado que, si bien existe un acuerdo de regionalización en la Organización Mundial de la Sanidad Animal para aislar las zonas afectadas, "hay algunos países que, incluso habiéndola firmado, luego realmente no la aceptan", lo que lleva al cierre total de sus mercados.

La buena noticia, según ha confirmado el ministro de Agricultura, Luis Planas, es que China respeta totalmente el acuerdo firmado, por lo que la prohibición de exportar se limita únicamente a la provincia de Barcelona, liberando al resto de España para comerciar con el gigante asiático, que importa más de 1.000 millones de euros en porcino español. El propio ministro se ha reunido con el sector para lanzar un doble mensaje: "Tranquilidad a los ciudadanos en relación con el consumo de la carne" y, al mismo tiempo, de "prudencia y de implicación para que, evidentemente, esto no se extienda a las granjas de producción".

Una bajada de precios inesperada

A pesar de la crisis de exportación, la consecuencia más sorprendente para el consumidor será positiva. Según Higuera, el precio de la carne de cerdo "va a bajar, no va a quedar más remedio". El motivo es que se va a producir un desajuste entre la oferta y la demanda. Al no poder exportar la misma cantidad de carne, habrá un excedente en el mercado nacional que presionará los precios a la baja. Una situación similar a la vivida en otros sectores ganaderos, pero con un origen distinto.

Higuera ha señalado que este fenómeno "no es diferente a lo que ha pasado con los huevos y con la avicultura", aunque en esos casos la enfermedad redujo la cabaña de producción, mientras que ahora la cabaña de porcino no está afectada, sino sus canales de exportación. Esta bajada de precio será, según el experto, más significativa en aquellos productos que principalmente se exportan por su bajo consumo en España, como los despojos: "La manita, las orejas, esos productos que posicionamos en países terceros y que aquí comemos poco, pues son los que notablemente van a bajar más".

Contención y el problema de fondo del jabalí

La prioridad absoluta ahora es la contención. Para ello, se han reforzado las medidas de bioseguridad en las explotaciones. "Tenemos un llamamiento a todos nuestros ganaderos para todavía más defender sus cerdos y protegerlos de cualquier amenaza", ha afirmado Higuera. Esto incluye medidas como el vallado perimetral para evitar el contacto del cerdo doméstico con los jabalíes. Para controlar a la población silvestre, se ha recurrido incluso a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que trabaja sobre el terreno para delimitar el movimiento de los animales infectados. Mientras, el director de Interporc, Alberto Herranz, llama a la tranquilidad.

Esta crisis también ha puesto de relieve un problema de fondo denunciado desde hace años: la sobrepoblación del jabalí. Josep Escandell, presidente de la Real Federación Española de Caza, ya había advertido de que la "sobreabundancia de jabalís era una realidad" que aumentaba los riesgos sanitarios. Un problema que, como señalan otros expertos, se debe controlar en la población silvestre para evitar males mayores.

La importancia de contener el brote es capital, dado el peso del sector porcino en la economía española. Según datos de ANPROGAPOR, es el primer sector ganadero de España y Europa, con un valor de más de 25.000 millones de euros, lo que representa el 1,8% del PIB nacional y el 9,5% del PIB industrial. Más allá de las cifras, Higuera ha querido destacar su papel en la lucha contra la despoblación: "Somos la vertebración de la economía de las zonas rurales". Un sector que, como recuerda el caso de un ganadero de Lleida que sufrió la peste porcina en 1995, es clave para la llamada España vaciada.