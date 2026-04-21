El presidente de Melilla alerta de que la política de Sánchez aísla a España y da un "papel privilegiado" a Marruecos

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha expresado su profunda preocupación por la política exterior del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE, conducido por José Luis Pérez, ha asegurado que la postura del ejecutivo frente a sus aliados no le sorprende, ya que "se ha dedicado a meterle el dedo en los ojos a Estados Unidos".

Imbroda ha querido trazar una línea clara para separar la figura del presidente del Gobierno de lo que representa el país. "Una cosa es el señor Sánchez, y otra cosa es España", ha sentenciado, haciendo un llamamiento a que Estados Unidos, incluso ante un hipotético regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sepa diferenciar. A su juicio, "las deslealtades se le deben apuntar al señor Sánchez, no a España".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno en el Congreso de los Diputados, este jueves

Marruecos, en una posición reforzada

Preguntado en el programa por si Marruecos se ha visto reforzado por los desencuentros entre el Gobierno de Sánchez y la administración estadounidense, Imbroda ha sido contundente. Ha afirmado que el reino alauí "está tomando un papel muy importante" y goza de una "posición ahora muy privilegiada" gracias a ser un "socio leal" de Estados Unidos e Israel, en alusión a los 'Acuerdos de Abraham'.

El presidente melillense ha lamentado que ciertas decisiones del Ejecutivo, como la negativa a que se usaran bases españolas o el espacio aéreo para operaciones de sus aliados, han ido "evidentemente a favor de Marruecos". "España ahora mismo no defiende ni los intereses de Estados Unidos, ni los intereses de Israel, y mucho me temo que tampoco los europeos", ha criticado Imbroda, mostrando su inquietud por las consecuencias de esta deriva.

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Una huida hacia adelante

Para Imbroda, el presidente Sánchez se encuentra en "una campaña de desesperación", una situación que, según él, los analistas internacionales y estadounidenses conocen perfectamente. Por ello, pide a Washington que sepa "mesurar esos ataques contra España", ya que van contra la soberanía del país y afectan a "dos ciudades muy españolas del siglo XV", en referencia a Ceuta y Melilla.

Finalmente, el presidente de Melilla ha concluido reclamando "un gobierno fuerte" que devuelva a España al "tablero internacional en el lugar que tenemos". Ha matizado que no se trata de estar a favor de la guerra, sino de "ser socios de nuestros socios naturales", prestando especial atención a las "zonas estratégicas" que, en su opinión, el Gobierno actual "olvida completamente".