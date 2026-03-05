La igualdad de la mujer es parte de nuestro patrimonio moral

Este domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que conmemora y reivindica la lucha por la igualdad entre todos los seres humanos, sin importar su sexo. Aunque nuestras sociedades han avanzado de forma notable en la conquista de derechos sociales, todavía existen muchos espacios en los que las mujeres se encuentran con obstáculos y dificultades para desarrollar su vida con las mismas oportunidades que sus compañeros varones. La violencia de género, los delitos sexuales o el acceso a determinados ámbitos de poder siguen mostrando un sesgo que debe ser combatido con responsabilidad y convicción política.

En los últimos años, una causa tan noble como la igualdad entre hombres y mujeres también se ha visto envuelta en un activismo, en ocasiones, torpe y sectario. El uso ideológico y partidista de un objetivo que debería ser transversal ha generado divisiones dentro del movimiento feminista y una desafección social evidente, especialmente entre los hombres más jóvenes. Millones de mujeres continúan sufriendo discriminación en todo el mundo y, también dentro de nuestras sociedades, resulta imprescindible seguir cultivando la justicia y la igualdad que afectan al cincuenta por ciento de la población. El estancamiento de algunas estadísticas, como el número de mujeres asesinadas, nos obliga a una reflexión colectiva. La igualdad de la mujer es un patrimonio moral de nuestra cultura. No permitamos que la lucha ideológica se interponga en la construcción de una sociedad más justa.