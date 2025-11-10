La pareja más longeva del mundo suma 216 años y llevan 83 casados, pero no siempre estuvieron juntos: "Cada minuto estaba preocupada por él"

El programa La Linterna de Ángel Expósito en la cadena COPE ha contado la increíble historia de amor de Eleanor Gittens, de 107 años, y Lyle Gittens, de 108 años. Llevan 83 años casados y juntos suman 216 años y 132 días, lo que les ha valido el título de la pareja casada más longeva del mundo y también el de la pareja más anciana. Este matrimonio vive en un rascacielos en Miami (Estados Unidos), desde donde disfrutan viendo llegar los barcos, su pasatiempo favorito.

Un amor nacido en la guerra

Se conocieron durante una de las épocas más convulsas de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Ambos eran estudiantes en la Universidad de Clarke, en Atlanta. Él jugaba en el equipo de baloncesto y ella fue a ver el partido, donde surgió el flechazo. "Lo conocí en Atlanta, pero enseguida lo enviaron a Arizona, así que lo conocí un viernes y decidí acompañarlo. Yo nunca había estado en Arizona", recuerda Eleanor sobre cómo su relación tuvo que superar obstáculos desde el principio, compartiendo una complicidad que para muchos es la fórmula secreta para que una pareja sea feliz.

LongeviQuest Eleanor y Lyle Gittens, la pareja con el matrimonio más largo del mundo, en Miami en noviembre de 2025

Lyle fue reclutado para la guerra, pero eso no impidió que se casaran el 4 de junio de 1942 en Georgia, gracias a un permiso de tres días. Sin embargo, la felicidad de la boda se vio empañada en su viaje de novios a Florida, donde tuvieron que viajar en un vagón segregado, un duro recordatorio de la discriminación racial de la época que no permitía a las personas de color sentarse con los blancos.

Cada minuto estaba preocupada por él" Eleanor Gittens La pareja más longeva del mundo

Tras la boda, Lyle fue enviado a Italia al frente con su unidad de infantería, mientras una Eleanor ya embarazada se mudó a Nueva York. Allí consiguió trabajo como administrativa en una empresa que fabricaba piezas para aviones de guerra. La distancia y el conflicto se convirtieron en una prueba constante. "Cada minuto estaba preocupada por él", confiesa Eleanor. "Nos escribíamos muchas cartas, pero la mayoría estaban censuradas. La mayor parte de las veces, tenían más partes censuradas que las que podía leer".

Una vida de lucha y reencuentro

No supe hasta años después que todo esto estaba planeado" Eleanor Gittens La pareja más longeva del mundo

La discriminación les acompañaría durante años. "Después de eso fue una lucha constante, no podía encontrar trabajo, fue una verdadera lucha, supongo", explica Eleanor, que añade: "No supe hasta años después que todo esto estaba planeado, que las mujeres negras mayores no debían tener trabajo". Una situación de injusticia recurrente que pone a prueba cualquier relación, y ante la que es importante saber qué hacer si a tu pareja le vuelve a pasar algo así.

La guerra finalizó y, tras dos años separados, la pareja por fin se reencontró. Se establecieron en Nueva York y trabajaron duro durante los años 50. Con el tiempo, establecieron pequeñas tradiciones, como disfrutar de un aperitivo después de cada jornada laboral, y más adelante, disfrutar de sus viajes a la isla de Guadalupe. Han demostrado que es posible perdonar y superar las dificultades para acabar fortalecido.

Un récord para la eternidad

Hoy, Lyle está postrado en una cama, pero mantiene su mente activa gracias a un teléfono móvil, asegurando que a su edad todavía puede aprender. Ni la guerra ni el paso del tiempo han podido con un amor que sigue vivo y que ha batido todos los récords. A sus 107 y 108 años, siguen tan enamorados como el primer día.