Las 'Maneras de Vivir' más virales: de un hombre sobre un capó en la SE-30 a la tensión entre PP y Vox en Oviedo

El espacio 'Maneras de Vivir' de 'Herrera en COPE' ha repasado, de la mano de Jorge Bustos y María José Navarro, algunas de las noticias más comentadas en redes sociales. La sección ha comenzado con la historia de Sandra Castaño, una madre española con un hijo preso en Venezuela que, pese a haber cumplido su condena de seis años, sigue en la cárcel. Castaño ha expresado su esperanza ante la noticia de la liberación de algunos presos: "Yo tengo toda la fe y tengo la esperanza que mi hijo va a quedar libre, porque él ya cumplió la condena".

Polémicas en Estados Unidos

En el plano internacional, se ha comentado la creciente popularidad de Marco Rubio como posible primer presidente de origen latino en Estados Unidos. En redes circula un vídeo donde su acento cubano es protagonista mientras reivindica la historia de superación de sus padres. "Mis padres, con esos trabajos, pudieron ser dueños de un hogar, criaron 4 hijos, le dieron la oportunidad, una vida mejor de la que tuvieron ellos, porque ellos llegaron al país más grande en la historia del mundo", afirmaba Rubio.

EFE El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el presidente Donald Trump

La tensión continúa en el país por el asesinato de René Nicole Wood a manos de un agente migratorio, un hecho que ha desatado concentraciones y homenajes. La polémica se ha avivado después de que un policía pateara las velas puestas en memoria de la víctima, provocando la indignación de los manifestantes, uno de los cuales se enfrentó a varios agentes al grito de "cobardes". Desde el programa se ha subrayado la necesidad de que "este asesinato [...] no quede impune, porque si queda impune, es que ya no hay democracia".

El debate sobre los límites del humor también ha llegado a la antena, a raíz de las continuas críticas del presentador Jimmy Kimmel a Donald Trump. Su colega, Conan O'Brien, ha ofrecido una reflexión sobre el papel de los cómicos en la sátira política, señalando que la primera obligación de un humorista es hacer reír. Según O'Brien, si un comediante cambia el humor por la ira, "te conviertes en otra cosa, que es un tertuliano".

Sucesos virales y política en España

De vuelta en España, la Policía investiga un vídeo viral en el que un joven sin camiseta se sube al capó de un coche en marcha en la carretera SE-30, mientras dos mujeres se encuentran en el interior del vehículo. Las imágenes muestran los golpes que el individuo da al coche, generando una situación de pánico que está siendo analizada por las autoridades.

El choque entre PP y Vox en Oviedo

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha sido escenario de un duro enfrentamiento entre el alcalde, Alfredo Canteli (PP), y la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta. Durante el debate, Canteli calificó a la portavoz de "verdulera", añadiendo: "No sabe callarse, no respeta a nadie". El alcalde también espetó que Peralta "pasó sin pena ni gloria por la banca, y solo se le conoce por su labor exclusivamente". El tenso cruce de acusaciones evidencia la creciente tensión entre ambas formaciones.