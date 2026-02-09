Alejandro Requeijo: "Estamos ante un cambio ideológico y sociológico en España en cuestión de 10 años"

El PP gana, pero sale debilitado de su órdago en Aragón con ese adelanto electoral, mientras que VOX duplica su presencia en el parlamento aragonés, según el análisis de Alejandro Requeijo.

El fracaso de la estrategia de Moncloa

Para Requeijo, el batacazo de Pilar Alegría constata el fracaso de la estrategia de La Moncloa de mandar a los ministros a los territorios. Apunta que Pedro Sánchez tenía un problema parlamentario y judicial, y "cada vez está más claro que también tiene un problema electoral".

Un cambio sociológico en una década

El analista aporta un dato que considera muy significativo: el Partido Socialista ha igualado su peor resultado histórico en Aragón, que fue el del año 2015 con Lambán al frente.

En aquel momento, recuerda, el resultado "se explicó porque Podemos había sacado 14 diputados". "Justo 14 diputados son los que tiene ahora VOX", subraya Requeijo.

Ese dato demuestra hasta qué punto estamos ante un cambio ideológico y sociológico en España en cuestión de 10 años"" Alejandro Requeijo Analista político

Esta coincidencia, para el periodista, es la prueba de una transformación más profunda. "Creo que ese dato demuestra hasta qué punto estamos ante un cambio ideológico y sociológico en España en cuestión de 10 años", afirma.

Próximos escenarios electorales

Finalmente, Requeijo vaticina que este es un fenómeno que se va a reproducir en futuros escenarios electorales, como el más próximo en Castilla y León, y más adelante previsiblemente en Andalucía.