"La compraventa de productos usados sigue subiendo, el 75 por ciento de los españoles de entre 18 y 64 años se ha gastado 167 euros en algo de segunda mano"

El mercado de la segunda mano sigue ganando adeptos en España. Así lo ha explicado el periodista económico, Iván Alonso, en 'Clases de Economía de La Linterna', donde ha desgranado una reciente encuesta de la OCU que revela un cambio en los hábitos de consumo. Según el informe, tres de cada cuatro españoles, concretamente el 75 % de la población de entre 18 y 64 años, ha comprado productos usados durante el último año.

Ahorro y nuevas vías de compra

El desembolso en este tipo de compras no es menor, ya que la media por persona se sitúa en 167 euros en los últimos 12 meses. La principal motivación es el ahorro, pues la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que quienes optan por esta vía se benefician de un descuento medio de hasta un 20 % sobre el precio original. La mayoría de estas operaciones se gestionan a través de plataformas de venta online, aunque se mantiene una preferencia por la interacción física en la entrega del producto.

De hecho, aunque las páginas web y aplicaciones especializadas son el canal preferido para buscar y cerrar la compra, más de la mitad de los usuarios eligen recoger el producto en mano. Este modelo híbrido combina la comodidad de la búsqueda digital con la seguridad de la transacción cara a cara, evitando así los posibles inconvenientes de los envíos.

Alamy Stock Photo Logotipo de la aplicación de ropa de segunda mano Wallapop en la pantalla del teléfono

La ropa y la cultura, líderes del mercado

A la cabeza de los artículos más buscados y comprados se encuentran, como es habitual, la ropa, el calzado y los accesorios. Este sector lidera la tendencia y demuestra que comprar moda de segunda mano ya no es un tabú, sino una opción inteligente y sostenible para muchos consumidores.

Tras la moda, otros productos culturales como libros, películas, videojuegos y música gozan de gran popularidad. Además, artículos para el hogar como muebles o juguetes también ocupan un lugar destacado en el ranking de los más vendidos. La tendencia se extiende incluso a bienes de mayor importe, como demuestra el hecho de que muchos españoles compran un coche de segunda mano antes que uno nuevo.