Luis del Val, sobre la violencia machista: "Eso no se combate solo con leyes o con pulseras que funcionen mejor, ni proclamando que el Gobierno es el más feminista de la historia"

El periodista Luis del Val ha ofrecido su análisis sobre la violencia machista en el programa 'La Linterna' de la COPE, donde, a petición de Ángel Expósito, ha puesto el foco en la figura del asesino. Antes de su intervención, el presentador ha recordado que el número 016 atiende a las víctimas, no deja rastro y está operativo las 24 horas del día. Del Val ha centrado su reflexión no tanto en ellas, sino "en ellos, en los asesinos".

La soberbia, motor del crimen

En su análisis en 'El Tema del Día', Del Val ha señalado que el origen de estos crímenes se encuentra en una frase que todos hemos escuchado: "de mí no se ríe nadie". Según el escritor, "en todo asesinato machista, el motor es la inmensa soberbia del criminal", que considera que su pareja se está riendo de él al abandonarle. Este sentimiento de ofensa es subjetivo y "depende del porcentaje de soberbia del supuesto ofendido".

Para el colaborador de COPE, solo una persona con una "gran soberbia" es capaz de matar a su pareja o expareja, convencido de que es objeto de burla. "De él no se ríe nadie. Así que el soberbio mata", ha sentenciado. Describe este acto como un "crimen cobarde, con abuso de ventaja física", que conduce al asesino a la cárcel, donde será despreciado "por los matones auténticos".

Una reacción desmedida al rechazo

Del Val ha contrapuesto esta reacción criminal con los desprecios que todo el mundo supera a lo largo de la vida, como no ser titular en un equipo de fútbol o no recibir un ascenso. Como explican los psicólogos, no existe un perfil único de víctimas de violencia machista, sino que cualquier mujer puede verse sometida a ella. La gente, por lo general, "no asesina por eso al jefe de personal o al gerente".

El periodista también ha recordado que todas las personas rechazan a otras en algún momento, ya sea no contestando una llamada o declinando una invitación. "Sabemos que no nos van a asesinar", apunta. Sin embargo, "el soberbio cobarde no perdona lo que él cree que es un desprecio a su egocentrismo" y, con su acto, "ciega una vida, destroza una familia y convierte su futuro en una celda".

Más allá de las leyes y la política

Luis del Val ha sido contundente al afirmar que la solución a esta lacra es más profunda que las medidas punitivas o las declaraciones políticas. Los expertos avisan de que está fallando la valoración del riesgo y la adopción de medidas, pero para el escritor el problema es de raíz. "Eso no se combate solo con leyes o con pulseras que funcionen mejor, ni proclamando que el Gobierno es el más feminista de la historia", ha declarado.

En su lugar, ha propuesto una solución pedagógica: "a la soberbia solo se la combate con la pedagogía de la modestia". Ha criticado que se intente solucionar con "más raciones de filargia", un término que ha definido como "la otra soberbia, la soberbia de ejercer el poder". Finalmente, ha concluido con una reflexión sobre el papel de los medios: "También los periodistas tendremos algo que hacer en esto".