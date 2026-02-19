"El padre de Ana Alonso era un guardia de un refugio de Sierra Nevada, El Yeti le llamaba todo el mundo, ella siempre se lamenta porque no le había podido ver competir"

El deporte español ha vivido una jornada histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno con la consecución de dos medallas en apenas diez minutos en la prueba de esquí de montaña. Oriol Cardona se ha colgado un oro histórico, el primero para España en 54 años desde el de Paquito Fernández Ochoa, y Ana Alonso ha logrado un épico bronce.

Ambos deportistas han culminado años de esfuerzo y sacrificio, tal y como ha relatado el periodista Ángel García en el programa 'La Linterna' de COPE. Cardona, abrumado tras la victoria, confesaba que tenía "unas ganas de sacármelo de encima ya, ha salido todo bien, y me encontraba superbién, y al llegar a la meta, ha sido una sensación".

La increíble remontada de Ana Alonso

La historia de Ana Alonso es la de una superación extraordinaria. La medalla de bronce llega después de que, hace exactamente 148 días, fuera atropellada por un camión mientras entrenaba. El accidente le provocó la rotura del ligamento cruzado y el lateral de la rodilla, además de la rotura de la clavícula y una luxación de hombro.

EFE La medallista de bronce española Ana Alonso Rodríguez reacciona durante la ceremonia de victoria en la prueba de velocidad femenina de las competiciones de esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Los médicos le dieron una opción para no perderse los Juegos: no operarse. Pese a que nadie confiaba en su recuperación a tiempo, la esquiadora granadina ha llegado a la cita olímpica y ha subido al podio. "Si no te operas, a los juegos llegas. Ahora lo que no te puedo decir es cómo vas a llegar", le dijo un médico. El resultado ha sido una histórica medalla para España.

La propia deportista ha confesado la dureza del proceso, en el que pocos creían en ella. "Gracias, de verdad, a toda la gente que ha estado conmigo todos estos meses, porque ha sido superduro. La gente me miraba como que estaba loca, que ni siquiera iba a llegar los juegos, y aquí está la primera medalla", ha declarado emocionada.

El bronce tiene, además, una carga sentimental muy especial. Su padre, Gerardo Alonso, conocido como 'el Yeti de Sierra Nevada', fue un pionero del esquí de montaña en los años 70 y guarda de un refugio. Falleció en 2010 en un desprendimiento de rocas, y Ana siempre ha lamentado que él nunca pudiera verla competir. Con esta quinta medalla en la historia olímpica granadina, su recuerdo ha estado más presente que nunca.

Oriol Cardona, de modelo a campeón olímpico

El camino de Oriol Cardona, de 31 años y natural de Bañolas, también es singular. Antes de que el esquí de montaña se convirtiera en olímpico y le permitiera dedicarse por completo, trabajó como guardia forestal e incluso de modelo. Cuando el deporte entró en el programa olímpico, Cardona apostó todo a una carta, una decisión que le ha llevado al histórico oro 54 años después.

Para alcanzar la gloria, se puso en manos del mejor: Kilian Jornet. El legendario deportista, considerado por muchos como el inventor del trail moderno, se convirtió en su entrenador y lo llevó al límite. Jornet le ayudó a superar su vértigo, llevándolo a escalar picos dificilísimos en Noruega para luego bajarlos a toda velocidad.

EFE Oriol Cardona Coll de España en acción durante la final de sprint masculino de las competiciones de esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Ese entrenamiento extremo ha sido clave en la final olímpica. Mientras sus rivales, como el ruso y el suizo, resbalaban y caían en unas escaleras heladas, Cardona las subía de dos en dos, una demostración de la potencia y la técnica adquiridas junto a Jornet que le ha valido el oro.

El próximo reto: oro por parejas

Tras el éxito individual, las miradas se centran ahora en la prueba mixta por relevos del próximo sábado. Ana Alonso y Oriol Cardona competirán juntos en una carrera por parejas que dobla la dureza y el desnivel. El formato consiste en cuatro postas en las que cada esquiador completa el circuito dos veces.

Las expectativas son máximas. España es una potencia en esta modalidad y, junto a Francia, la gran favorita. "En las seis últimas pruebas siempre ha sido para España o Francia, o somos oro nosotros y ellos plata o al revés", ha explicado Ángel García. Con Cardona en estado de gracia y una Ana Alonso recuperada, la medalla de plata parece asegurada y el oro es un objetivo realista.

La gesta se ha seguido con gran interés en España. Según ha informado el propio García, los miembros del equipo español han seguido la retransmisión de la Cadena COPE mientras recibían tratamiento de fisioterapia, agradeciendo el apoyo y la cobertura mediática. El sábado, a la una y media en 'Tiempo de Juego', tendrán una nueva oportunidad de hacer historia.